tecnologia Despidos por inteligencia artificial dejan efectos duraderos en salarios y estabilidad laboral El uso de inteligencia artificial ha reducido la creación de empleos en unas 16 mil nóminas mensuales durante el último año, y prevé que en la próxima década la IA podría desplazar hasta al 7% de los trabajadores en Estados Unidos.

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Perder el empleo a causa de la inteligencia artificial puede tener efectos negativos a largo plazo, ya que no solo cuesta encontrar trabajo de nuevo, sino que puede afectar los ingresos y se prevé más dificultad para comprar una casa, de acuerdo con un análisis de Goldman Sachs.

El estudio contempla datos de cuatro décadas y sus resultados muestran que quienes se quedan sin trabajo por el cambio tecnológico enfrentan efectos de varios años. Incluso puede impactar decisiones personales, como formar una familia. Y si ocurre una recesión, los daños pueden aumentar.

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"Nuestro análisis sugiere que, al igual que en anteriores oleadas de cambio tecnológico, el desplazamiento laboral provocado por la IA podría tener costes duraderos para los trabajadores afectados, empeorando la situación del mercado laboral durante varios años", señalaron los analistas.

"Estos efectos podrían ser considerablemente mayores cuando el desplazamiento coincide con una recesión", añadieron, según Business Insider.

Los investigadores analizaron qué trabajos fueron reemplazados por la tecnología desde 1980 y siguieron la trayectoria laboral de más de 20 mil personas a lo largo del tiempo usando datos que registran distintas etapas de su vida, a través de Encuestas Longitudinales Nacionales.

¿Cuáles fueron las conclusiones?

Los trabajadores que perdieron su empleo por tecnología:

-Ganaron en promedio 3% menos que quienes venían de trabajos más estables.

- En los 10 años posteriores al despido, sus ingresos crecieron 10 puntos porcentuales menos que los de personas que nunca perdieron su empleo.

- También crecieron 5 puntos porcentuales menos que los de quienes perdieron su trabajo por otras razones.

- Tardaron alrededor de un mes más en conseguir un nuevo empleo.

- Después de ser desplazados, tuvieron mayor riesgo de volver a quedarse sin trabajo durante los siguientes 10 años.

- A lo largo de su vida, tendieron a acumular menos riqueza, por ejemplo, retrasando la compra de vivienda.

En su nota publicada el lunes 6 de abril, Goldman Sachs advierte que un factor clave es la "degradación ocupacional", es decir que las personas suelen terminar en empleos más simples y peor pagados porque sus habilidades ya valen menos.

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"Un mecanismo clave detrás de estos peores resultados es la degradación ocupacional. Los trabajadores desplazados por la tecnología tienen más probabilidades de pasar a ocupaciones más rutinarias que requieren menos habilidades analíticas e interpersonales, probablemente porque los mismos cambios tecnológicos que eliminaron sus puestos también erosionaron el valor de sus habilidades existentes", se indicó.

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"Los efectos negativos también se extienden a resultados económicos más amplios", añade el informe.

¿Cuál es la solución?

Pese al panorama negativo, los analistas dejaron ver una luz al final del túnel: la recapacitación.

Las personas que aprenden nuevas habilidades después de ser despedidas logran que su salario real crezca en promedio 2 puntos porcentuales más en los siguientes 10 años, señaló Goldman Sachs.

Además, su probabilidad de estar desempleados en ese periodo baja alrededor de 10 puntos porcentuales.

"Resulta alentador que nuestro análisis sugiera que los programas de recapacitación podrían ayudar a mitigar algunos de los efectos negativos del desplazamiento laboral relacionado con la IA, permitiendo a los trabajadores desplazados ganar salarios ligeramente más altos y lograr un empleo más estable", se apuntó.

El pesimismo y los impactos

Por su parte, Morgan Stanley señala que el impacto de la IA en el empleo es mixto porque puede quitar trabajos al automatizar tareas, pero también ayudar a los trabajadores y aumentar la productividad.

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Actualmente, las empresas están hablando más de que la IA sirve para recortar empleos que para contratar gente, pero eso no necesariamente refleja toda la realidad. Puede ser que los directivos digan eso porque a los inversionistas les gusta escuchar que van a ahorrar dinero, según un artículo de Axios.

Según el mismo medio, los impactos en el mercado laboral todavía son "pequeños" hasta ahora y son más complicados "de lo que los pesimistas quieren hacernos creer".

Anteriormente, Goldman Sachs estimó que el uso de inteligencia artificial ha reducido la creación de empleos en unas 16 mil nóminas mensuales durante el último año, y prevé que en la próxima década la IA podría desplazar hasta al 7% de los trabajadores en Estados Unidos.

Aunque también ha encontrado que la IA ha creado y eliminado empleos en el último año, pues aumentó el desempleo en 0.16 puntos en trabajos fácilmente reemplazables, pero lo redujo en 0.06 puntos en empleos donde la IA complementa habilidades humanas, dejando un aumento neto de 0.1 puntos porcentuales, según Axios.