El papa Francisco está en estado crítico tras una crisis respiratoria, informa El Vaticano

Video Devotos se congregan ante el hospital donde el papa Francisco es tratado por una crisis respiratoria

El papa Francisco se encuentra este sábado en estado crítico tras sufrir una larga crisis respiratoria asmática que requirió altos flujos de oxígeno, informó El Vaticano en un comunicado.

Francisco, de 88 años, que ha estado hospitalizado durante una semana con una infección pulmonar compleja, también recibió transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraron una condición asociada con la anemia, dijo El Vaticano en una actualización de último momento.

“El Santo Padre sigue alerta y pasó el día en un sillón, aunque con más dolor que ayer. Por el momento el pronóstico es reservado”, dijo el comunicado.

Previamente, los médicos dijeron que Francisco estaba luchando contra una neumonía y una infección respiratoria compleja que según los médicos sigue siendo delicada y lo mantendrá hospitalizado al menos una semana más.

El Vaticano continuó con sus celebraciones del Año Santo sin el papa el sábado.

En una breve actualización previa el sábado, Francisco durmió bien durante la noche. Pero los médicos han advertido que la principal amenaza que enfrenta Francisco sería la aparición de sepsis, una infección grave de la sangre que puede ocurrir como una complicación de la neumonía.

Afección pulmonar del papa Francisco

Hasta el viernes, no había evidencia de ninguna sepsis y Francisco estaba respondiendo a los diversos medicamentos que está tomando, dijo el equipo médico del papa en su primera actualización en profundidad sobre la condición de salud.

“No está fuera de peligro”, dijo su médico personal, el Dr. Luigi Carbone. Francisco, que tiene una enfermedad pulmonar crónica, fue ingresado en el hospital Gemelli el 14 de febrero después de que un ataque de bronquitis de una semana empeorara.

Los médicos primero diagnosticaron la compleja infección del tracto respiratorio viral, bacteriana y fúngica y luego la aparición de neumonía en ambos pulmones. Le recetaron “reposo absoluto” y una combinación de cortisona y antibióticos, junto con oxígeno suplementario cuando lo necesita.

Carbone, quien junto con el enfermero personal de Francisco, Massimiliano Strappetti, organizó su atención en El Vaticano, reconoció que había insistido en quedarse en el Vaticano para trabajar, incluso después de estar enfermo, "debido a compromisos institucionales y privados".

Fue atendido por un cardiólogo y un especialista en enfermedades infecciosas, además de su equipo médico personal, antes de ser hospitalizado.

El doctor Sergio Alfieri, jefe de medicina y cirugía del hospital Gemelli de Roma, dijo que la mayor amenaza que enfrenta Francisco es que algunos de los gérmenes que se encuentran actualmente en su sistema respiratorio pasen al torrente sanguíneo, causando sepsis. La sepsis puede provocar insuficiencia orgánica y muerte.

"La sepsis, con sus problemas respiratorios y su edad, sería realmente difícil de superar", dijo Alfieri en una conferencia de prensa el viernes en el Gemelli. "Los ingleses dicen 'toca madera', nosotros decimos 'toca hierro'. Cada uno toca lo que quiere", dijo mientras golpeaba el micrófono. "Pero este es el riesgo real en estos casos: que estos gérmenes pasen al torrente sanguíneo".

“Él sabe que está en peligro”, añadió Alfieri. “Y nos pidió que se lo comunicáramos”.

Francisco abrió el año del Jubileo

Mientras tanto, los diáconos se reunieron en el Vaticano para su fin de semana especial de Jubileo. Francisco se enfermó al comienzo del Año Santo del Vaticano, la celebración del catolicismo que se realiza cada cuarto de siglo. Este fin de semana, Francisco tenía previsto celebrar a los diáconos, un ministerio en la iglesia que precede a la ordenación al sacerdocio.

En su lugar, el organizador del Año Santo celebrará la misa del domingo, dijo el Vaticano. Y por segundo fin de semana consecutivo, se esperaba que Francisco se saltara su tradicional bendición del mediodía del domingo, que podría haber pronunciado desde Gemelli si hubiera estado en condiciones de hacerlo.

"Mira, aunque no esté (físicamente) aquí, sabemos que está aquí", dijo Luis Arnaldo López Quirindongo, un diácono de Ponce, Puerto Rico, que estuvo en el Vaticano el sábado para la celebración del Jubileo. "Se está recuperando, pero está en nuestros corazones y nos acompaña porque nuestras oraciones y las suyas van juntas".

Además de eso, los médicos han dicho que la recuperación de Francisco llevará tiempo y que, de todas formas, tendrá que seguir viviendo con sus problemas respiratorios crónicos en el Vaticano.

“Tiene que superar esta infección y todos esperamos que lo haga”, dijo Alfieri. “Pero el hecho es que todas las puertas están abiertas”.