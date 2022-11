5 cosas que los asistentes al Mundial de Qatar no pueden hacer (o irían a la cárcel)

En septiembre, el gobierno catarí había dicho que permitiría a los aficionados con entrada a los partidos comprar cerveza hasta tres horas antes de que comenzaran, pero no durante el partido. Pero apenas dos días antes del inicio oficial de la Copa del Mundo, la FIFA anunció que la cerveza no sería vendida en los estadios, una restricción de último minuto que sorprendió a más de uno. Es decir: la venta de alcohol en los ocho estadios donde se juega el Mundial (y en sus alrededores) no está permitida.