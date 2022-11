Una turista perdida en Doha: en busca de entender la polémica y extravagante capital del Mundial

Después de la aventura divertida, camino por la la playa en donde termina el paseo y una familia compuesta de un abuelo, su hijo y su nieto me invitan a acompañarlos. Me desconcierta su amabilidad. Son una familia completamente catarí, me ofrecen sentarme en un suntuoso banco tejido, puesto sobre un tapiz persa y me dan a probar un café catarí, una mezcla de especies con granos verdes de café que me resulta exquisito. Me hablan de Mesi y del Barcelona, y me preguntan en qué trabajo. Cuando saben que soy periodista, me hablan de Al Jazeera, la gran cadena que ha llevado el nombre de Catar a otras latitudes. Después de unos mordiscos a un delicioso dátil, me despido no sin antes pedirles una foto. Muy dispuestos, se ponen a posar a mi lado.