China realiza "grandes maniobras" militares en torno a Taiwán en advertencia contra su independencia

"China no tiene derecho a representar a Taiwán"

Los simulacros se realizaban cuatro días después de que Taiwán celebrase la fundación de su gobierno en su Día Nacional. El presidente dijo en un discurso que China no tiene derecho a representar a Taiwán y declaró su compromiso de "resistirse a la anexión o la invasión".

Un mapa emitido por la televisora estatal china CCTV mostraba seis grandes bloques en torno a Taiwán que indicaban dónde se celebraban las maniobras, así como círculos dibujados en torno a las islas periféricas de Taiwán. El Ministerio chino de Defensa no ha dicho cuánto durará el ejercicio.

China desplegó su portaaviones Liaoning para las maniobras, y CCTV mostró imágenes de un caza J-15 despegando de la cubierta del avión, aunque el paradero exacto del barco no estaba claro.

"La independencia de Taiwán es incompatible con la paz"

En una conferencia de prensa diaria del Ministerio chino de Exteriores, la vocera Mao Ning señaló que China no considera que las relaciones con Taiwán sea un asunto diplomático, en línea con su rechazo a reconocer Taiwán como estado soberano.

El Ministerio taiwanés de Defensa dijo que había desplegado buques de guerra a puestos designados en el océano para hacer labores de vigilancia y mantenerse preparados. También desplegó grupos móviles de radar y misiles en tierra para seguir el rastro de los barcos. El lunes por la mañana dijo haber localizado siete barcos de guerra, así como cuatro barcos del gobierno chino, aunque no especificó qué clase de barcos eran.

En las calles de Taipéi, los residentes se mostraron tranquilos. "No me preocupa, tampoco entro en pánico, no tiene ningún efecto en mí", dijo Chang Chia-rui.