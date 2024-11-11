Lo que imágenes satelitales y documentos revelan sobre la nueva ambición nuclear de China

Video ¿Cómo se previene un desastre nuclear en tiempos de guerra? Así es el trabajo de este organismo internacional

China ha construido en tierra un prototipo de reactor nuclear para un gran buque de guerra, en la señal más clara hasta ahora de que Pekín está avanzando hacia la producción de su primer portaaviones de propulsión nuclear, según un nuevo análisis de imágenes satelitales y documentos del gobierno chino proporcionados a la agencia AP.

Investigadores del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en California dijeron que realizaron este hallazgo al investigar un sitio montañoso en las afueras de la ciudad de Leshan, en la provincia suroccidental china de Sichuan, donde sospechaban que China estaba construyendo un reactor para producir plutonio o tritio para armas.

En su lugar, concluyeron que China estaba construyendo un reactor prototipo para un gran buque de guerra. El proyecto en Leshan se denomina Longwei, o Proyecto Fuerza del Dragón, y también se conoce como Proyecto de Desarrollo de Energía Nuclear en documentos oficiales.

Ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondieron a las solicitudes de comentarios de la AP.

La marina de China ya es la más grande del mundo en términos numéricos y se ha modernizado rápidamente. Incorporar portaaviones de propulsión nuclear a su flota sería un paso crucial para materializar sus ambiciones de convertirse en una fuerza "de aguas azules" capaz de operar en mares lejanos, lo que representa un desafío global creciente para Estados Unidos.

“Los portaaviones de propulsión nuclear ubicarían a China en el grupo exclusivo de potencias navales de primer nivel, actualmente limitado a Estados Unidos y Francia”, dijo a la AP Tong Zhao, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace en Washington DC. “Para el liderazgo de China, tal desarrollo simbolizaría prestigio nacional, avivaría el nacionalismo interno y elevaría la imagen global del país como una potencia líder”.

Evidencias que apuntan a que China avanza en su proyecto de un portaaviones nuclear

Desde hace tiempo hay rumores de que China planea construir un portaaviones de propulsión nuclear, pero la investigación del equipo de Middlebury es la primera en confirmar que China está trabajando en un sistema de propulsión nuclear para un buque de superficie del tamaño de un portaaviones.

“El prototipo del reactor en Leshan es la primera evidencia sólida de que China está, de hecho, desarrollando un portaaviones de propulsión nuclear", dijo Jeffrey Lewis, profesor en Middlebury y uno de los investigadores del proyecto. "Operar un portaaviones nuclear es un club exclusivo, uno al que China parece estar preparada para entrar”.



Basándose en imágenes satelitales y documentos públicos, incluyendo licitaciones de proyectos, archivos de personal, estudios de impacto ambiental e incluso la queja de un ciudadano sobre ruidos de construcción y exceso de polvo, concluyeron que se estaba construyendo un reactor prototipo para propulsión naval en las montañas del municipio de Mucheng, a unas 70 millas al suroeste de Chengdu, la capital provincial de Sichuan.

El reactor, que según documentos de adquisición pronto estará operativo, está ubicado en una nueva instalación conocida como Base 909, que alberga otros seis reactores que están operativos, desmantelados o en construcción, según el análisis. El sitio está bajo el control del Instituto de Energía Nuclear de China, una subsidiaria de la Corporación Nacional Nuclear china, encargada de la investigación y pruebas de ingeniería de reactores.

Documentos que indican que el Instituto 701 de China, formalmente conocido como Centro de Investigación y Diseño de Buques de China, responsable del desarrollo de portaaviones, adquirió equipo de reactor "destinado para su instalación en un gran buque de superficie" bajo el Proyecto de Desarrollo de Energía Nuclear, así como la designación de “defensa nacional” del proyecto, llevaron a la conclusión de que el reactor de gran tamaño es un prototipo para un portaaviones de próxima generación.

Los poortaviones de China y por qué quiere uno de propulsión nuclear

El primer portaaviones de China, comisionado en 2012, era un barco soviético reacondicionado, y el segundo fue construido en China pero basado en el diseño soviético. Ambos barcos, llamados Liaoning y Shandong, emplean un método de lanzamiento conocido como 'ski-jump', con una rampa al final de una pista corta para ayudar a los aviones a despegar.

El Tipo 003 Fujian, lanzado en 2022, fue el tercer portaaviones del país y el primero diseñado y construido íntegramente en China. Utiliza un sistema de lanzamiento electromagnético similar al desarrollado por la Marina de EEUU. Los tres portaaviones son de propulsión convencional.

El Liaoning, el primer portaaviones de propulsión convencional de China, navegando hacia Hong Kong, en 2017. Imagen Kin Cheung/AP



En marzo, aún no habían comenzado las pruebas en el mar del Fujian cuando Yuan Huazhi, comisario político de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, confirmó la construcción de un cuarto portaaviones. Al ser consultado sobre si sería nuclear, dijo que eso “pronto sería anunciado”, pero hasta ahora no se ha confirmado.

Se ha especulado que China podría comenzar a producir dos nuevos portaaviones a la vez: uno del Tipo 003 similar al Fujian y otro del Tipo 004 de propulsión nuclear, algo que no ha intentado antes pero que sus astilleros tienen la capacidad de hacer.

Los portaaviones nucleares tardan más en construirse que los convencionales, pero una vez en operación, pueden permanecer en el mar durante mucho más tiempo ya que no necesitan repostar, y hay más espacio a bordo para combustible y armamento para los aviones, lo que extiende sus capacidades. Además, son capaces de generar más energía para hacer funcionar sistemas avanzados.

La rivalidad entre EEUU y China

El presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado a los funcionarios de defensa construir una marina de “primera clase” y convertirse en una potencia marítima como parte de su plan para el rejuvenecimiento del país.

China ya tiene la marina más grande del mundo con más de 370 barcos y submarinos. Además, cuenta con capacidades poderosas de construcción naval: los astilleros chinos terminan cientos de buques cada año, mientras que los de EEUU cinco o menos, según un informe del Congreso estadounidense del año pasado.

Sin embargo, la marina china aún está rezagada en varios aspectos respecto a la de EEUU, que actualmente tiene 11 portaaviones, todos de propulsión nuclear, lo que le permite mantener múltiples grupos de ataque desplegados en todo el mundo, incluida la región del Indo-Pacífico.

A pesar de ello, el Pentágono está cada vez más preocupado por la rápida modernización de la flota china, incluido el diseño y construcción de nuevos portaaviones, alineado con un creciente énfasis en el dominio marítimo y las demandas de operar a mayores distancias de la costa china.

