Descubren que la fuente de la cascada más alta y turística de China son realmente tuberías de agua

Los encargados del parque turístico Yuntai, en la provincia de Henan, en China, decidieron instalar, en secreto, una tubería desde lo alto de la montaña, para alimentar la cascada más alta del país y que pareciera que siempre tenía abundante agua.

Ese era un secreto bien guardado, hasta que esta semana se viralizó el video de un usuario de redes sociales que mostró las imágenes desde la cima de la montaña, en la que se ve la tubería que vertía el agua a la impresionante cascada.

El hombre subió a lo alto de la cascada para observar su fuente y ahí encontró la sorpresa.

The source of Asia's highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the "highest waterfall in Asia," the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 4, 2024



Tras la difusión del video se generó la polémica sobre si era una estafa para los miles de visitantes que llegan al Yuntai Mountain Park, atraídos por las vistosas imágenes que circulan por internet de la cascada, que el mismo gobierno chino describe en su sitio web como “la mayor de Asia" y que "cuando llega el invierno, la cascada de hielo y el paisaje nevado parecen transportar a la gente a un mundo sacado directamente de un cuento de hadas”.

Luego de que se descubrieran las tuberías, los encargados del parque reconocieron que le dieron una mano a la naturaleza e instalaron las tuberías para garantizar que la cascada siempre tuviera buen flujo de agua.

“No esperaba que el mundo lo descubriera de esta manera. Como paisaje estacional, no puedo garantizar que esté en mi forma más bella cada vez que vengan a verme", dice una publicación en el perfil de Weibo del parque Yuntai, hablando desde la perspectiva de la cascada.

“Hice una pequeña mejora solo durante la estación seca para tener el mejor aspecto posible para cuando me visiten mis amigos", agrega la publicación.

Los encargados del parque prometieron que la cascada recibiría a los visitantes este verano en su “forma más perfecta y natural”.

De acuerdo con el sitio web del parque, la mejor temporada para ver la cascada en su máximo esplendor es desde finales de marzo a principios de noviembre.

La montaña Yuntai, desde la que fluye la cascada, fue declarada el 13 de febrero de 2004, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como uno de los primeros Geoparques Mundiales.

La cascada, de 314 metros de altura, tiene la calificación de AAAAA de paraje escénico, el más alto concedido a una atracción turística por el Ministerio de Cultura y Turismo de China.

¿Tú qué opinas? ¿Pagarías un viaje por ir a ver agua salir de una tubería? ¿O eres de los que disfrutaría el paisaje sin importar de donde venga el agua?

