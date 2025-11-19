Gemelas Kessler: revelan su última voluntad morir por "suicidio asistido" y sus herederos

Video Famosas Gemelas Kessler se quitan la vida por suicidio asistido: "Ya no querían vivir"

Alice y Ellen Kessler, las icónicas gemelas que alcanzaron la fama en la década de 1960 y 1970 en la televisión europea, murieron a los 89 años el 17 de noviembre por "suicidio asistido", porque "ya no querían vivir".

Tras su fallecimiento, salió a la luz cuál fue su última voluntad y quién heredará su fortuna.

PUBLICIDAD

Las gemelas Kessler cumplieron su pacto

Las hermanas confesaron el temor que tenían al saber que una de ellas podría morir primero, por lo cual en 2024 contaron al diario italiano Corriere della Sera, su deseo de "irse juntas, el mismo día. La idea de que una de las dos se vaya primero es muy difícil de soportar".

Según fuentes cercanas, las cantantes lo planearon todo con anticipación y lo arreglaron de manera legal.

Alice y Ellen se "administraron los fármacos" para terminar con sus vidas y lo hicieron en presencia de un médico y un abogado, quienes luego dieron aviso a las autoridades.

"La policía viene a verificar la situación y las circunstancias, y si todo está bien, entonces está bien", explicó Wega Wetzel, portavoz de la Sociedad Alemana para la Muerte Humana.

La última voluntad de las gemelas Kessler

En abril de 2024, Alice y Ellen revelaron al diario alemán BILD que en su testamento estipularon cuál era su última voluntad, la cual tenía que ver con el lugar donde reposarían sus restos.

Según dijeron, las gemelas deseaban ser depositadas en la misma urna y descansar junto a las cenizas de su querida madre Elsa ya las de su perro Yello: "Eso es lo que estipulamos en nuestros testamentos", declaró Ellen al diario.

Mueren juntas las famosas gemelas Kessler. Imagen Getty Images

¿Quién heredará la fortuna de las gemelas Kessler?

Alice y Ellen no tuvieron hijos, sin embargo, según el periódico suizo Blue News, las hermanas modificaron su testamento en 2023, para distribuir los bienes que amasaron durante 70 años de carrera artística.

PUBLICIDAD

En 2024, Ellen Kessler ventiló al diario BILD los cambios que habían hecho.

"Mi hermana y yo hablamos de que no debería tener algo solo una persona, sino varias. Queríamos dividir nuestra herencia de manera más justa, no juntarlo todo".

Según explicaron, al principio toda su herencia era para la institución Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, agregaron a su testamento a Misión CBM para Ciegos, UNICEF, la Sociedad Social de Artistas Paul Klinger y la Fundación Alemana para la Protección del Paciente, reportó The Guardian.