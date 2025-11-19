Gemelas Kessler: revelan su última voluntad morir por "suicidio asistido" y sus herederos
Alice y Ellen Kessler dejaron testamento donde estipulan la repartición de sus bienes y además incluyeron su última voluntad. Las famosas gemelas se quitaron la vida el 17 de noviembre en su hogar de Alemania.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Alice y Ellen Kessler, las icónicas gemelas que alcanzaron la fama en la década de 1960 y 1970 en la televisión europea, murieron a los 89 años el 17 de noviembre por "suicidio asistido", porque "ya no querían vivir".
Tras su fallecimiento, salió a la luz cuál fue su última voluntad y quién heredará su fortuna.
Las gemelas Kessler cumplieron su pacto
Las hermanas confesaron el temor que tenían al saber que una de ellas podría morir primero, por lo cual en 2024 contaron al diario italiano Corriere della Sera, su deseo de "irse juntas, el mismo día. La idea de que una de las dos se vaya primero es muy difícil de soportar".
Según fuentes cercanas, las cantantes lo planearon todo con anticipación y lo arreglaron de manera legal.
Alice y Ellen se "administraron los fármacos" para terminar con sus vidas y lo hicieron en presencia de un médico y un abogado, quienes luego dieron aviso a las autoridades.
"La policía viene a verificar la situación y las circunstancias, y si todo está bien, entonces está bien", explicó Wega Wetzel, portavoz de la Sociedad Alemana para la Muerte Humana.
La última voluntad de las gemelas Kessler
En abril de 2024, Alice y Ellen revelaron al diario alemán BILD que en su testamento estipularon cuál era su última voluntad, la cual tenía que ver con el lugar donde reposarían sus restos.
Según dijeron, las gemelas deseaban ser depositadas en la misma urna y descansar junto a las cenizas de su querida madre Elsa ya las de su perro Yello: "Eso es lo que estipulamos en nuestros testamentos", declaró Ellen al diario.
¿Quién heredará la fortuna de las gemelas Kessler?
Alice y Ellen no tuvieron hijos, sin embargo, según el periódico suizo Blue News, las hermanas modificaron su testamento en 2023, para distribuir los bienes que amasaron durante 70 años de carrera artística.
En 2024, Ellen Kessler ventiló al diario BILD los cambios que habían hecho.
"Mi hermana y yo hablamos de que no debería tener algo solo una persona, sino varias. Queríamos dividir nuestra herencia de manera más justa, no juntarlo todo".
Según explicaron, al principio toda su herencia era para la institución Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, agregaron a su testamento a Misión CBM para Ciegos, UNICEF, la Sociedad Social de Artistas Paul Klinger y la Fundación Alemana para la Protección del Paciente, reportó The Guardian.
Aunque se desconoce la cifra exacta de su fortuna, Ellen dijo a BILD: "Ganamos muy bien, nunca malgastamos nuestro dinero y lo invertimos con prudencia".