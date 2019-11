Muere a los 87 años el astrólogo Walter Mercado

Este domingo, su sobrina y mano derecha, Ivonne Benet, informó al periódico puertorriqueño El Nuevo Día que el astrólogo sufrió un paro renal, que su ya abatido cuerpo no resistió. Walter Mercado estuvo hospitalizado durante las pasadas semanas, pues sufrió una fractura que le agravó los doctores que venía sufriendo desde la caída de comienzos de a˜no.

Durante esta entrevista, Ramos también le recordó que nunca había sentido la necesidad de hablar de su sexualidad. A lo que el astrólogo contestó: "Soy quien soy y lo que la gente ve es lo que soy. La gente quiere saber si soy heterosexual, homosexual, metrosexual, bisexual... a mí no me interesa. Lo importante es que soy un ser humano y acepto a la gente como otros seres humanos y la gente me ama por lo que soy. Aquí estoy, soy lo que soy. Eso es todo".