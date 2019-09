Walter Mercado habla con Jorge Ramos: "Soy quien soy, lo que la gente ve es lo que soy"

Nunca has sentido la necesidad de hablar de tu sexualidad, le dice el periodista Jorge Ramos en la reciente entrevista realizada para su programa Real America. A lo que el astrólogo contesta: "Soy quien soy y lo que la gente ve es lo que soy. La gente quiere saber si soy heterosexual, homosexual, metrosexual, bisexual... a mí no me interesa. Lo importante es que soy un ser humano y acepto a la gente como otros seres humanos y la gente me ama por lo que soy. Aquí estoy, soy lo que soy. Eso es todo".