Ernesto se convierte en huracán tras dejar más de medio millón de clientes sin electricidad en Puerto Rico

Video Tormenta tropical Ernesto golpea a Puerto Rico: se reportan fuertes lluvias y vientos en la zona

Ernesto dejó lluvias torrenciales y cientos de miles de personas sin electricidad en Puerto Rico en momentos en que se traslada hacia el norte del Atlántico ahora como un huracán de categoría 1 que va de camino hacia Bermudas.

La tormenta se encuentra al noroeste de San Juan, Puerto Rico, y se desplazaba sobre aguas abiertas con vientos máximos sostenidos de 75 mph.

"Si bien es posible que Ernesto ya sea un huracán, los datos del radar aún no respaldan un fortalecimiento", dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Se espera que Ernesto se convierta en huracán más tarde este miércoles.

Las escuelas y agencias gubernamentales permanecieron cerradas en Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Británicas, donde se reportaron fuertes inundaciones en varias áreas, lo que obligó a las autoridades a bloquear las carreteras.

“Llueve mucho, llueve mucho”, dijo el alcalde de Culebra, Edilberto Junito Romero, en una entrevista telefónica. “Tenemos árboles que se han caído en las vías públicas. Hay algunos techos que se han volado”.

Ernesto deja cientos de miles de clientes sin luz

En Puerto Rico dejó más de 550,000 clientes sin electricidad, según el monitoreo de Luma, la empresa que opera la transmisión y distribución de energía en la isla. El gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos informó de un apagón en toda la isla de St. Croix.

A última hora del martes, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) había advertido a la población de ambos territorios estadounidenses que se preparara para “cortes de energía prolongados”.

Luma Energy dijo este miércoles por la mañana que su prioridad era restablecer la energía a los hospitales, la empresa de agua y alcantarillado de la isla y otros servicios esenciales.

La red eléctrica de Puerto Rico fue arrasada por el huracán María en septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4, y sigue siendo frágil mientras los equipos continúan reconstruyendo el sistema.

No todo el mundo puede permitirse generadores en la isla de 3.2 millones de habitantes con una tasa de pobreza de más del 40%.

“La gente ya se preparó con velas”, dijo Lucía Rodríguez, una vendedora ambulante de 31 años.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció el martes por la noche que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había aprobado su solicitud para utilizar fondos de emergencia de FEMA como resultado de la tormenta tropical.

Fuertes lluvias, oleaje y corrientes de resaca: el impacto de Ernesto

Se pronostica que Ernesto se moverá por aguas abiertas durante el resto de la semana y se acercará a Bermudas el sábado. Se espera que se convierta en una gran tormenta de categoría 3 en los próximos días, y los meteorólogos advierten de fuertes oleajes a lo largo de la costa este de Estados Unidos a medida que Ernesto se mueve hacia el norte-noroeste en el Atlántico.

“Eso significa que cualquiera que vaya a la playa, incluso si el clima es hermoso y agradable, podría ser peligroso… con esas corrientes de resaca”, dijo Robbie Berg, meteorólogo de coordinación de alertas del Centro Nacional de Huracanes.

Se esperan entre 4 y 6 pulgadas de lluvia en las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos y entre 6 y 8 pulgadas en Puerto Rico, con hasta 10 pulgadas en áreas aisladas.

Ernesto es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de este año.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) pronostica una temporada de huracanes en el Atlántico superior a la media para este año debido a temperaturas récord en el océano. Pronostica entre 17 y 25 tormentas con nombre, y de cuatro a siete huracanes de categoría 3 o superior.

