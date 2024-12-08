Los vientos sostenidos a partir de 39 millas por hora (62 kilómetros por hora) pueden causar inundaciones, daños graves y alteraciones importantes en las áreas afectadas.
Desde el satélite se puede observar la cobertura nubosa (imágenes de la izquierda) y los cambios en la temperatura de las nubes, lo que determina la fuerza de la tormenta (imágenes de la derecha).
La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) pronosticó una temporada de huracanes "extraordinaria" en el Atlántico, con hasta 13 huracanes para 2024, siete de ellos de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora. Además, indicaron que este año podrían formarse entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre.
Una temporada de huracanes “extraordinaria”
Depresión tropical
Tormenta tropical
Nombre
Intensidad máxima
Inicio
Fin
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Francine
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Milton
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sara
Tony
Valerie
William
17 jun
28 jun
30 jun
3 ago
12 ago
20 jun
Tormenta tropical
10 jul
Huracán categ. 5
1 jul
Tormenta tropical
9 ago
Huracán categ. 1
Activo
Huracán categ. 2
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
Nombre
Intensidad máxima
Inicio
Fin
Alberto
17 jun
28 jun
30 jun
3 ago
12 ago
20 jun
Tormenta tropical
Beryl
10 jul
Huracán categ. 5
Chris
Tormenta tropical
1 jul
Debby
9 ago
Huracán categ. 1
Ernesto
Activo
Huracán categ. 2
Francine
No asignado
Gordon
No asignado
Helene
No asignado
No asignado
Isaac
No asignado
Joyce
No asignado
Kirk
No asignado
Leslie
No asignado
Milton
No asignado
Nadine
No asignado
Oscar
No asignado
Patty
No asignado
Rafael
No asignado
Sara
No asignado
Tony
No asignado
Valerie
No asignado
William
Nombre
Intensidad máxima
Inicio
Fin
Nombre
Intensidad máxima
Inicio
Leslie
Milton
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sara
Tony
Valerie
William
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Francine
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
No asignado
17 jun
20 jun
Tormenta tropical
No asignado
28 jun
10 jul
Huracán categ. 5
No asignado
30 jun
1 jul
Tormenta tropical
No asignado
3 ago
9 ago
Huracán categ. 1
12 ago
Activo
No asignado
Huracán categ. 2
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
Nombre
Intensidad máxima
Inicio
Fin
Nombre
Intensidad máxima
Inicio
Fin
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Francine
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Milton
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sara
Tony
Valerie
William
No asignado
17 jun
20 jun
Tormenta tropical
No asignado
28 jun
10 jul
Huracán categ. 5
No asignado
30 jun
1 jul
Tormenta tropical
3 ago
9 ago
No asignado
Huracán categ. 1
12 ago
No asignado
Activo
Huracán categ. 2
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado
No asignado