Por: JAVIER FIGUEROA Y AMAYA VERDE
Publicado 12 Ago 2024 – 07:40 PM EDT • Actualizado 13 Ago 2024 - 9:00 AM EDT
Depresión tropical
D
Ahora
Tormenta tropical
T
Ahora
Huracán por categoría
1
Ahora
2
Ahora
3
Ahora
4
Ahora
5
Ahora
Velocidad del viento
>39 mph (tormenta tropical)
>58 mph
>75 mph (huracán)
El huracán puede dirigirse en cualquier dirección dentro del cono de incertidumbre
Leyenda Cono
incluso, con menor probabilidad, fuera de él. El cono de incertidumbre indica la zona en la que existe un 66% de posibilidades de que pase la tormenta.
Probabilidad de vientos sostenidos mayores de 39 millas por hora (tormenta tropical) en los próximos cinco días:
5%
20%
40%
60%
80%
100%
Nota: las probabilidades bajas de viento fuerte en un área pueden ser significativas, ya que existe la posibilidad de que ocurra un evento peligroso que requiera preparativos para proteger vidas y propiedades.

Los vientos sostenidos a partir de 39 millas por hora (62 kilómetros por hora) pueden causar inundaciones, daños graves y alteraciones importantes en las áreas afectadas.

Desde el satélite se puede observar la cobertura nubosa (imágenes de la izquierda) y los cambios en la temperatura de las nubes, lo que determina la fuerza de la tormenta (imágenes de la derecha).

Esta imagen describe la posición actual de las nubes, representadas en blanco, y las superficies terrestres y acuáticas en tonos de gris o negro • Fuente: satélite GOES de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA/NHC).
escala
Las variaciones de color indican diferentes temperaturas, con colores más cálidos que suelen representar nubes más altas y frías, asociadas a sistemas de tormentas más intensos.
En video
Dudas despejadas: ¿Cómo se forma un huracán y qué pasa según su categoría?
Te contamos de dónde vienen estos fenómenos, cómo se forman y por qué pueden ser tan destructivos.
Crédito: Univision

La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) pronosticó una temporada de huracanes "extraordinaria" en el Atlántico, con hasta 13 huracanes para 2024, siete de ellos de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora. Además, indicaron que este año podrían formarse entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre.

Una temporada de huracanes “extraordinaria”

Fuente: Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Las imágenes espaciales, captadas por el satélite GOES East, son ofrecidas por la División de Servicios Satelitales de NESDIS de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).
