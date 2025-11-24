Acción de gracias 2025 | Las tiendas mantienen bajos precios del pavo en un año difícil: otras comidas festivas podrían subir en Thanksgiving

Video Río atmosférico avanza en California y amenaza con más tormentas e inundaciones: las noticias del día

Old Brick Farm, donde Larry Doll cría pollos, pavos y patos, tuvo suerte esta temporada de Acción de Gracias.

La pequeña granja de Doll al oeste de Detroit no tuvo casos de gripe aviar, a pesar de un brote aún en desarrollo que mató a más de dos millones de pavos en Estados Unidos apenas en los últimos tres meses. También evitó otra enfermedad, el metapneumovirus aviar, que hace que los pavos pongan menos huevos.

"Trato de mantener la operación lo más limpia posible, y no traer otros animales de otras granjas también ayuda a mitigar ese riesgo", explicó Doll, cuya familia ha mantenido la granja durante cinco generaciones.



Sin embargo, Doll aún vio el impacto, ya que esas enfermedades redujeron la población de pavos en Estados Unidos a su nivel más bajo en 40 años este año. La incubadora donde obtiene sus polluelos de pavo tuvo menos disponibles este año. Planea pedir otros 100 polluelos pronto, aunque no llegarán hasta julio.

"Si no haces tu pedido temprano, no lo vas a conseguir", señaló.

Cómo impactará la subida de la inflación en los precios de Acción de Gracias

Se espera que el descenso de la población haga que los precios mayoristas del pavo aumenten un 44% este año, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A pesar del aumento, muchas tiendas están ofreciendo pavos con descuento o incluso gratis para suavizar el posible impacto en los presupuestos de las comidas de Acción de Gracias. Pero incluso si el pavo es más barato que el año pasado, los ingredientes para preparar el resto de la cena festiva pueden no serlo. Los aranceles sobre el acero importado, por ejemplo, han aumentado los precios de los productos enlatados.

Al 17 de noviembre, una canasta de 11 productos básicos de Acción de Gracias, que incluye un pavo congelado de 10 libras, 10 papas Russet, una caja de relleno y latas de maíz, judías verdes y salsa de arándanos, costaba $58.81, un 4.1 % más que el año pasado, según Datasembly, una empresa de investigación de mercado que encuesta precios semanales en 150,000 tiendas en Estados Unidos. Eso es más alto que el aumento promedio de precios para alimentos consumidos en casa, que subió un 2.7 % en septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Datasembly mostró una disminución del 2 % en el precio minorista de un pavo de 10 libras al 17 de noviembre. Calcular los costos de las comidas de Acción de Gracias no es una ciencia exacta, y el cálculo de la empresa difería de otras estimaciones.



La Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense, que utiliza compradores voluntarios en los 50 estados para sondear los precios, estimó que una cena de Acción de Gracias para 10 personas costaría $55.16 este año, o un 5 % menos que el año pasado. El Instituto Agri-Food de

Wells Fargo, utilizando datos de NielsenIQ de septiembre, estimó que alimentar a 10 personas el jueves usando productos de marca blanca costaría $80 este año, lo que es un 2 % a 3 % menos que la estimación del año pasado.

Por qué el pavo puede escapar a las subidas de precios

Las cadenas de supermercados también hacen ofertas para atraer a los compradores. El supermercado de descuento Aldi está anunciando una comida de $40 para diez personas con 21 artículos. Kroger dijo que los compradores podrían alimentar a diez personas por menos de $50 con su menú de productos de marca propia.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump promocionó la canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart, que dijo era un 25 % más barata que el año pasado. Pero eso fue porque Walmart incluyó una variedad diferente y menos productos en general este año.

“Estamos viendo algunas promociones implementadas en un esfuerzo por atraer clientes a la tienda”, comentó David Ortega, profesor de economía y política alimentaria en la Universidad Estatal de Michigan.

Eso a pesar de un fuerte aumento en los precios mayoristas del pavo desde agosto. En la segunda semana de noviembre, las aves congeladas de de 8 a 16 libras promediaban $1.77 dólares por libra, un 81 % más que en el mismo período del año pasado, según Mark Jordan, director ejecutivo de Leap Market Analytics, que sigue de cerca los mercados de aves de corral y ganado.

Los virus aviares son el principal culpable

Pero otra razón para los precios mayoristas más altos del pavo ha sido un aumento en la demanda del consumidor a medida que otras carnes se han vuelto más caras, dijo Jordan. Los precios de la carne de res subieron un 14 % en septiembre en comparación con el año pasado, por ejemplo.

"Para una gran parte de la población, miran los cortes de carne y dicen: 'No puedo o no quiero pagar 30 dólares por libra'", señaló Jordan.

Ese es el caso de Paul Nadeau, un consultor retirado de Austin, Texas, que planea ahumar un pavo esta semana. Nadeau dijo que generalmente ahúma un brisket durante el fin de semana de Acción de Gracias, pero el que compra ahora costaría más de 100 dólares. Los precios del pavo también han subido en su supermercado local H-E-B, dijo, pero no tanto.

"No sé de nada que haya bajado de precio desde el año pasado, excepto los huevos", comentó Nadeau.

Los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio importados también están elevando los precios. Farok Contractor, profesor de gestión y negocios globales en la Escuela de Negocios de Rutgers, dijo que los clientes están pagando de 10 a 40 centavos más por lata cuando las empresas trasladan el costo total de los aranceles.

Los aranceles pueden ser en parte responsables del aumento del costo de la salsa de arándanos en gelatina, que subió un 38 % desde el año pasado en la encuesta de Datasembly. Pero el clima también fue un factor. Se espera que la producción de arándanos en Estados Unidos disminuya un 9 % este año, afectada por las condiciones de sequía en Massachusetts, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.