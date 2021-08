Postal desde Thermal: la supervivencia en el este del Valle de Coachella en tiempos de crisis climática

Se han descuidado las comunidades pobres de color además de haberse relegado a los márgenes; en Thermal, eso ocurrió en parte porque el condado etiquetó a los residentes de las viejas casas móviles y de los parques de casas móviles por incumplimiento de los códigos; composturas que no podían arreglar por carecer de fondos. El patrón del condado de Riverside de multar con mayor frecuencia las casas móviles de familias latinas tuvo como resultado que, en el año 2000, HUD resolviera un caso de discriminación por medio de un acuerdo de US$21 millones de dólares, parte de los cuales se destinaron al condado para construir proyectos comunitarios y viviendas de bajos ingresos, y otros directamente a 24 familias de trabajadores agrícolas. El patrón para obligar el cumplimiento también llevó a los miembros de la tribu local de Torres Martínez a crear parques para estas casas móviles, carentes de permisos y no reparables, en tierras tribales donde el condado y el estado carecían de poder de ejecución. (La tribu no respondió a las solicitudes de comentarios). “El condado creó este problema y también tiene que resolverlo”, continuó Beaman Jacinto. “No se puede ignorar el hecho de que las comunidades que no reciben ninguna inversión —y que no tienen agua potable, y que no tienen infraestructura de alcantarillado, y que están viviendo en casas móviles inhabitables y en otras unidades de vivienda que no están permitidas— son comunidades no blancas”.