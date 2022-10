Cómo ver la 'Luna del Cazador' este domingo (y qué otros eventos astronómicos quedan este año)

Además de la 'Luna del cazador', este año quedan otras dos lunas llenas, la 'Luna castor', el 8 de noviembre, y la 'Luna fría', el 7 de diciembre. También habrá otros dos eclipses, uno solar parcial, que ocurrirá el próximo 25 de octubre y no será visible en EEUU, y otro lunar total, el 8 de noviembre, visible en Asia, Australia, el Pacífico, América del Sur y América del norte, entre las 3:02 y las 8:56 am ET.