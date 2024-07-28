Todo lo que debes saber sobre las dos lluvias de meteoros que surcarán el cielo al mismo tiempo

Video Estas son las posibles señales de vida halladas por la NASA en Marte

Julio ha sido un mes con mucha actividad cósmica y aún nos tiene un regalo para el final del mes: una doble lluvia de meteoros.

Se trata de la lluvia de meteoros 'Delta Acuáridas del Sur', que alcanzará su máxima actividad a finales de julio. Y este año coincidirá con una segunda lluvia de meteoros más pequeña, las 'Alfa Capricórnidas'.

Las 'Delta Acuáridas' se producen todos los años a finales del verano en Norteamérica. El punto máximo de actividad de este año tendrá lugar el martes 30 de julio por la mañana temprano, con una previsión de 15 a 20 meteoros visibles por hora en el hemisferio norte, bajo cielos oscuros.

Mientras que en el hemisferio sur, la observación será todavía mejor. Según la American Meteor Society, la lluvia durará hasta el 21 de agosto.

Por las mismas fechas, la lluvia de meteoros 'Alfa Capricórnidas' producirá unos cinco meteoros por hora y durará hasta el 15 de agosto.

Esto es lo que hay que saber sobre las 'Delta Acuáridas' y otras lluvias de meteoros.

¿Qué es una lluvia de estrellas?

Cada año se producen múltiples lluvias de meteoros y no se necesita ningún equipo especial para verlas.

La mayoría de las lluvias de estrellas proceden de los restos de cometas. Se cree que las 'Delta Acuáridas' proceden del cometa 96P/Machholz. Mientras que las 'Alfa Capricórnidas' proceden del cometa 169P/NEAT.

Cuando las rocas del espacio entran en la atmósfera terrestre, la resistencia del aire las calienta mucho. Esto hace que el aire brille a su alrededor y deje brevemente una cola ardiente tras ellas: lo que comúnmente llamamos una “estrella fugaz”.

Las bolsas de aire incandescente que rodean a las rocas espaciales que se desplazan a gran velocidad, del tamaño de una partícula de polvo o de una roca de hasta más de 10 pulgadas, pueden ser visibles en el cielo nocturno.

Estas dos lluvias de meteoros no son de gran volumen, pero la de las 'Alfa Capricórnidas' suele producir meteoros muy brillantes, señaló el astrónomo Don Pollacco, de la Universidad de Warwick.

Para los observadores del cielo, “una (estrella) brillante vale por 20 (estrellas) débiles”, afirmó.

¿Cómo ver las lluvias de meteoros de finales de julio?

Las lluvias de meteoros suelen ser más visibles entre medianoche y antes del amanecer.

Es más fácil ver estrellas fugaces bajo cielos oscuros, lejos de las luces de la ciudad. Las lluvias de meteoros también son más brillantes en las noches despejadas, cuando la Luna mengua más.

Y tus ojos se adaptarán mejor a ver meteoros si no estás mirando el móvil. “Arruina tu visión nocturna”, afirma Bill Cooke, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El hemisferio sur tendrá la mejor vista de las 'Delta Acuáridas'. Al coincidir con una Luna menguante en torno al 30% de llena, la visión más nítida se producirá después de medianoche.

¿Cuándo será la próxima lluvia de estrellas?

La Sociedad de Meteoros mantiene una lista actualizada de las próximas grandes lluvias de meteoros, incluidos los días de máxima observación y las condiciones de luz lunar.

La próxima gran lluvia de meteoros será la de las 'Perseidas', que alcanzará su punto álgido a mediados de agosto.

