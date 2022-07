Incendios y temperaturas récord: el "calor apocalíptico" en Europa llegó para quedarse

“ Debemos asustarnos, y encauzar este miedo hacia la acción”, escribe en The Guardian Bill McGuire, activista climático y profesor de emergencias climáticas. “Esto es sólo el principio. Cuando nuestros hijos tengan nuestra edad, anhelarán un verano tan ‘fresco’ como el de 2022, porque mucho antes de que acabe el siglo, el calor de más de 104F no será nada del otro mundo. Esto no es alarmista. No es lo que a los negacionistas les gusta llamar 'porno climático'. Esto es simplemente cómo son las cosas”.