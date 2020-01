Greta Thunberg exige abandonar "inmediatamente" los combustibles fósiles a la élite mundial en Davos

La joven también intervino a primera hora en una sesión titulada Forjando un camino sostenible hacia un futuro común, acompañada de jóvenes de Puerto Rico, Canadá y Zambia donde volvió a reclamar que se escuche a los científicos. "No soy una persona que pueda quejarse de no ser escuchada. Se me escucha todo el tiempo", dijo con humor Thunberg, que en diciembre se convirtió en la Persona del Año de la revista Time más joven de la historia .

Este es el segundo año que la joven sueca acude a este encuentro de las élites mundiales. El año pasado pronunció su célebre frase "nuestra casa está en llamas", y el martes en su segunda intervención hizo un guiño a estas palabras para arrancar su discurso: "Hace un año vine a Davos y dije que nuestra casa estaba en llamas. Dije que quería que entraran en pánico. Me han avisado de que decir a la gente que entre en pánico sobre la crisis climática es algo muy peligroso. Pero no se preocupen. No pasa nada. Confíen en mí, he hecho esto antes y les aseguro que no conduce a nada".