Greta Thunberg dice que la Cumbre del Clima es un fracaso: "No resolveremos esta crisis usando los mismos métodos que la produjeron"

La joven insistió en que no conseguiremos frenar la crisis usando los mismos métodos que la produjeron, y para ello es necesario “cambiar la sociedad. Es muy inocente pensar que podemos solucionar la crisis sin abordar las razones profundas”, dijo la joven, que continuó preguntándose “¿Por qué estamos luchando? ¿Para salvarnos a nosotros? ¿Para mantener el ‘business as usual’? No es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo”, dijo.