“¿Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir pánico?” La pregunta de Greta Thunberg a los dirigentes en la Cumbre del Clima

“Hace un año y medio no hablaba con nadie a menos que tuviera que hacerlo, pero he encontrado un motivo para hablar”. Así comenzó Greta Thunberg su discurso ante los políticos y observadores internacionales presentes en la COP25, el mismo día que la joven se convirtió en la Persona del Año de la revista Time más joven de la historia.

“No tenemos tiempo para dejar de lado la ciencia”, dijo en un discurso menos personal que en otras ocasiones y en el que dedicó buena parte del tiempo a citar datos de los informes científicos que indican que estamos al borde del abismo. "No son opiniones, son cifras científicas y globales. ¿Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir pánico, al hecho de que no se está haciendo nada, sin sentirse enfadados, cómo comunican este mensaje sin mostrarse alarmistas? ¿Cómo lo hacen? Me gustaría saberlo".

La adolescente, que cumplirá 17 años próximamente, dijo también que la política que se necesita "no existe en la actualidad, pese a lo que puedan escuchar de los líderes del mundo. No hay un sentimiento de urgencia, de emergencia. Hablan todo el rato de emergencia, pero no se comportan como si estuviéramos en una emergencia. Si hay un niño sentado en medio de la calle y vienen los coches a toda velocidad, uno no se aleja, va a rescatar a ese niño", señaló. Sin embargo, "los países están encontrando maneras de no cumplir sus promesas y aumentar sus ambiciones. Cuando lo que necesitamos son recortes drásticos de emisiones".







A pesar de todo, dejó un espacio para la esperanza. "Estamos desesperados buscando una señal de esperanza. Yo les digo que hay esperanza, la he visto. No vendrá de los Gobiernos ni de las grandes corporaciones, sino de las personas, que están empezando a despertar. Las personas pueden cambiar las cosas, están preparadas. Y es todos los días y a todas horas, no solo en elecciones. Se trata de la opinión pública, la que lidera el mundo libre. Todo cambio histórico ha venido de la gente. No podemos esperar, podemos empezar nosotros, ahora mismo, los pueblos".