San Antonio y Phoenix son las que más crecen, pero el cambio climático las está haciendo inhabitables

Según esta experta, "Estamos viendo un aumento de la mortalidad prematura, incluso un aumento de la diabetes debido a la deshidratación, impactos cardíacos, etc. Los prestamistas hipotecarios están empezando a considerar los riesgos de conceder préstamos para un lugar que no tiene suministro de agua, ya que no es una buena inversión. Los mercados de capitales se están dando cuenta de estas cosas".