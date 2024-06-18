Evacúan localidad de Nuevo México ante voraz incendio forestal

Los vecinos de un pueblo del sur de Nuevo México recibieron la orden de abandonar sus hogares el lunes, sin tiempo de recoger pertenencias debido a un rápido incendio forestal.

“Váyase ya: No intente reunir pertenencias ni proteger su casa. Evacúe de inmediato”, indicaron en su sitio web y en redes sociales las autoridades de Ruidoso, una localidad de unos 7,000 habitantes, en torno a las 7:00 pm.

La compañía eléctrica Public Service Company of New Mexico cortó la luz en parte del pueblo debido al incendio South Fork, que abarcaba unas 8.2 millas cuadradas y no estaba contenido, según dijo la División Forestal el lunes por la noche. La agencia informó que había estructuras amenazadas y varias se habían perdido. Un tramo de la autopista 70 al sur del pueblo quedó cerrado.

“Nos estábamos preparando para sentarnos a comer y llegó la alerta: evacúen ahora, no lleven nada ni piensen en empacar nada, simplemente evacúen”, dijo Mary Lou Minic a KOB-TV. “Y en tres, cinco minutos, estábamos en el auto, marchándonos”.

El incendio South Fork comenzó el lunes en la Reserva Mescalero Apache, donde el presidente tribal emitió un decreto declarando el estado de emergencia. El fuego avanzaba por tierras de la reserva y del Servicio Forestal de Estados Unidos cercanas a Ruidoso.

Un segundo fuego, llamado Salt Fire, también ardía en la reserva de Mescalero y al suroeste de Ruidoso. Para el lunes por la noche alcanzaba 4.3 millas cuadradas y no estaba contenido, según la división forestal.

Ruidoso se encuentra unas 75 millas al oeste de Roswell, donde se habilitaron varios centros de evacuación. El humo provocó una alerta de calidad del aire por niveles insalubres tanto en Ruidoso como en sus alrededores.

Incendios en California

En el vecino estado de California los bomberos siguen batallando este martes contra el mayor incendio que sufre el estado en lo que va de año, mientras se intensifican los temores sobre las condiciones previstas para los meses cálidos y secos que se avecinan en el verano.

El incendio Post, al norte de la ciudad de Los Ángeles, arrasó rápidamente unas 37 millas cuadradas de terreno durante el fin de semana, lo que obligó a la evacuación de más de mil personas que acampaban en un parque recreativo y además a cerrar un popular lago dedicado a la navegación.

Cerca de 1,700 bomberos y personal de todo tipo está dedicado a contener este incendio, que actualmente quema unas 24 millas cuadradas y solo está contenido en un 24%.

Desde el sábado se han producido en California más de 20 incendios que han quemado más de 20,000 acres. Al menos 18 permanecen activos este martes y la mayoría siguen sin estar contenidos, según la página web de Cal Fire. Varios de estos incendios han provocado evacuaciones y dañado edificios, incluido el Post.

Los recientes inviernos húmedos han provocado el rápido crecimiento de la vegetación, que, según los expertos, podría resultar peligrosa a medida que comiencen las sequías en las próximas semanas y meses.

Los pastizales y árboles en algunas partes de California ya están "lo suficientemente secos" como para soportar las elevadas preocupaciones climáticas de los incendios, según el Servicio Meteorológico Nacional. "La actividad reciente sugiere que los elementos combustibles se secan rápidamente y contribuyen a la propagación del fuego", añadió la agencia.

Con información de AP y AFP.