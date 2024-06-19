Al menos dos muertos y miles de evacuados en los incendios en Nuevo México; la gobernadora declara el estado de emergencia

Al menos dos personas murieron como consecuencia de un par de incendios forestales en Nuevo México que han obligado a la evacuación de miles de personas en la ciudad de Ruidoso y sus alrededores y han destruido alrededor de 1,400 estructuras.

Una de las víctimas del incendio fue identificada este miércoles como Patrick Pearson, de 60 años. El hombre fue encontrado en el lado de una carretera cerca del Motel Swiss Chalet con quemaduras causadas por el fuego, dijo el portavoz de la Policía Estatal de Nuevo México, Wilson Silver.

La otra persona fue encontrada en un vehículo quemado en Ruidoso, una zona que se había ordenado evacuar el lunes, dijo Wilson. Esa persona no fue identificada.

Aunque este miércoles se esperaba que las condiciones del tiempo mejoraran, las autoridades advirtieron que el peligro no había terminado.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, declaró el estado de emergencia para Ruidoso y las tierras tribales vecinas, y desplegó la Guardia Nacional en el área. Se espera que un equipo de manejo de incendios de alto nivel se haga cargo este miércoles, mientras los vientos siguen desafiando a las cuadrillas de bomberos.

La declaración de emergencia libera fondos y recursos para gestionar la crisis en el condado de Lincoln y la Reserva Apache Mescalero. La gobernadora dijo que dos incendios juntos han consumido más de 31 millas cuadradas en estos días en el estado.

A nivel nacional, los incendios forestales han quemado más de 3,280 millas cuadradas este año, una cifra superior a los promedios de 10 años, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos. Unos 20 incendios forestales que arden actualmente se consideran grandes y no controlados, incluidos los de California y el estado de Washington.

Temperaturas más frescas y lluvia podrían ayudar a controlar incendios en Nuevo México

Los aviones cisterna arrojaron agua y retardante este miércoles en el par de incendios que crecen en una zona montañosa del estado, donde a principios de la semana los residentes de Ruidoso se vieron obligados a huir del mayor de los dos incendios con poco aviso.

Los patrones climáticos estaban cambiando el miércoles por la tarde con la humedad que llega desde el Golfo de México, dijo Bladen Breitreiter de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque.

"Será una situación difícil al final de la tarde y por la noche", dijo Breitreiter. "La posibilidad de tormentas dispersas o aisladas podría ayudar, pero depende de dónde caigan. Si la lluvia no llega a los incendios, los vientos descendentes podrían causar problemas a los bomberos sobre el terreno".

Dijo que la lluvia también podría provocar peligrosas inundaciones repentinas en las zonas recién quemadas.

No estaba claro de inmediato si la lluvia y el granizo que comenzó alrededor de Ruidoso el miércoles por la tarde estaba cayendo sobre los incendios. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundaciones repentinas para el área hasta más tarde la noche del miércoles.

El impacto del fuego y la evacuación de Ruidoso

El martes, dos incendios forestales afectaron a Ruidoso, un lugar de vacaciones a gran altitud ubicado dentro del Bosque Nacional Lincoln, cerca de un casino, un campo de golf y una estación de esquí operada por la tribu Apache Mescalero. No se ha determinado qué causó los incendios, pero el Centro de Coordinación del Suroeste los catalogó como causados por humanos.

Nuevo México ha lidiado en los últimos años con una serie devastadora de incendios forestales, incluido uno en 2022 causado por un par de quemas prescritas iniciadas por el Servicio Forestal de EEUU que se fusionaron durante condiciones de sequía para convertirse en el incendio forestal más grande en la historia registrada del estado. Ese año, otro incendio consumió 200 viviendas en Ruidoso y provocó dos muertes.

Esta semana, los funcionarios de Ruidoso no se anduvieron con rodeos mientras el humo oscurecía el cielo de la tarde del lunes y las llamas de 100 pies trepaban por una cresta: “Váyase ahora: no intente recoger sus pertenencias ni proteger su hogar. Evacúe inmediatamente”, fue la orden a la población.

La Compañía de Servicios Públicos de Nuevo México cortó el suministro eléctrico aparte del pueblo debido a un incendio forestal. El Ruidoso Downs, donde se celebran carreras de caballos, y el Centro Médico Lincoln fueron evacuados más tarde el martes.

En medio del cierre de carreteras, muchos evacuados no tuvieron más remedio que huir hacia el este y hacia la ciudad de Roswell, a 75 millas de distancia, donde se instalaron hoteles y refugios. Una gasolinera rural situada a lo largo de la ruta de evacuación quedó invadida por personas y coches.

Video La gobernadora de Nuevo México declara estado de emergencia ante incendios en Ruidoso



Los animales y el ganado fueron trasladados al recinto ferial estatal en Roswell, incluidos cinco caballos que llegaron el lunes por la noche, así como cuatro llamas, según Leslie Robertson, directora de la oficina. Robertson dijo la noche del martes que otros 30 caballos estaban en camino.

Tanto el incendio de South Fork como el incendio de Salt, más pequeño, comenzaron en la reserva Apache Mescalero, donde el presidente de la tribu declaró el estado de emergencia.

"Como si el cielo estuviera en llamas": los testimonios de quienes tuvieron que huir de Ruidoso

Christy Hood, una agente de bienes raíces que vive en Ruidoso, dijo que la orden de evacuación del lunes llegó tan rápido y urgente que ella y su esposo Richard solo tuvieron tiempo de agarrar a sus dos hijos y dos perros.

“Cuando nos íbamos, había llamas frente a mí y a mi lado”, dijo. “Y todos los animales simplemente corrían, atacaban, intentaban salir”.

La familia salió de Ruidoso, pero el intenso tráfico convirtió lo que debería haber sido un viaje de 15 minutos para salir de la ciudad en una terrible experiencia de dos horas. “Parecía como si el cielo estuviera en llamas. Era de color naranja brillante”, dijo. “Honestamente, parecía el apocalipsis. Era aterrador y nos caían chispas”.

Jacquie y Ernie Escajeda estaban en la iglesia el lunes en Ruidoso, ubicada a unas 130 millas al sureste de Albuquerque, cuando se enteraron de un incendio a unas 20 millas de distancia. A media mañana, el humo se elevaba sobre una montaña detrás de su casa y el olor impregnó el aire.

La pareja comenzó a mirar sus teléfonos celulares y encendió la radio para recibir actualizaciones. No hubo un “prepárense” sino simplemente “váyanse”, dijo Ernie Escajeda. Rápidamente tomaron algunos documentos legales y otras pertenencias y salieron.

“En una hora, el departamento de policía, el departamento de bomberos, todos estaban bloqueando, poniendo barricadas en las carreteras de nuestra área y diciéndoles a todos que se fueran”, dijo. “Gracias a Dios estábamos listos”.

El martes temprano, se enteraron de que la casa de sus mejores amigos no sobrevivió al incendio. “Solo hay una casa en pie en toda la pequeña división en la que viven, por lo que se han perdido muchas estructuras”, dijo Jacquie Escajeda a la AP. "No tenemos idea de si vamos a tener un hogar al que ir".

