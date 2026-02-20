Contaminación Administración Trump reduce las restricciones de las centrales térmicas de carbón por la emisión de mercurio y otras toxinas El viernes, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) modificó los límites sobre las emisiones de mercurio y otras sustancias tóxicas de las centrales eléctricas de carbón, que habían sido establecidos por primera vez por la administración Obama, que redujo la contaminación por mercurio en aproximadamente un 90%. La EPA sostiene que unas normas más laxas permitirán ahorrar cientos de millones de dólares. Los grupos ecologistas advierten de que esta medida perjudicará el desarrollo cerebral de los niños y la salud de los adultos.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) redujo el viernes los límites sobre las emisiones de mercurio y otras sustancias tóxicas de las centrales eléctricas de carbón, en el último esfuerzo de la administración Trump por impulsar la industria de los combustibles fósiles mediante la reducción de las normas sobre aire y agua limpios.

Las emisiones tóxicas de las centrales eléctricas de carbón y petróleo pueden dañar el desarrollo cerebral de los niños pequeños y contribuir a ataques cardíacos y otros problemas en los adultos. Las centrales también son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático. La EPA anunció la derogación de la norma reforzada sobre mercurio y sustancias tóxicas en el aire, o MATS, en una enorme central eléctrica de carbón situada junto al río Ohio, en Louisville, Kentucky.

" Las medidas tomadas hoy por la EPA corrigen los errores de la normativa de la última administración y devolverán a la industria a las normas MATS originales, altamente eficaces, que ayudaron a allanar el camino para el dominio energético estadounidense", afirmó el subdirector de la EPA, David Fotouhi. La agencia afirmó que el cambio debería suponer un ahorro de cientos de millones de dólares.

La normativa definitiva devuelve a la industria a las normas establecidas por primera vez en 2012 por la administración Obama, que han reducido las emisiones de mercurio en casi un 90%. La administración Biden había tratado de endurecer aún más esas normas después de que la primera administración Trump hubiera tomado medidas para socavarlas.

Los operadores de la central eléctrica de Mill Creek ofrecieron a los funcionarios de la agencia una visita guiada por la planta de carbón antes de acoger el anuncio en su interior.

Las centrales eléctricas de carbón son la mayor fuente humana de contaminantes de mercurio. Lo liberan a la atmósfera, y luego cae con la lluvia o simplemente por gravedad, entrando en la cadena alimentaria a través de los peces y otros productos que consumen las personas.

Los grupos ecologistas afirmaron que el endurecimiento de las normas ha salvado vidas y ha mejorado la salud de las comunidades que viven cerca de las centrales eléctricas de carbón. Sin embargo, los grupos industriales argumentaron que las normas más estrictas, junto con otras que limitaban las emisiones de las centrales de carbón, encarecían demasiado su funcionamiento.

Acusaron a la administración Biden de acumular tantos requisitos que provocaría una avalancha de cierres de centrales.

" Durante demasiado tiempo, toda la cadena de suministro del carbón ha sido objeto de regulaciones medioambientales perjudiciales y onerosas", afirmó Michelle Bloodworth, directora ejecutiva de America's Power, un grupo de la industria del carbón.

"La derogación de la norma MATS de 2024 y las medidas adoptadas hoy son un paso importante para mantener un suministro de electricidad fiable y asequible y garantizar que la generación basada en el carbón pueda seguir apoyando la economía del país y la red eléctrica", dijo Bloodworth.

Nuevo panorama para el carbón

Las perspectivas de la industria del carbón han cambiado drásticamente en el último año.

En marzo, la EPA promovió la "mayor medida desreguladora de la historia de Estados Unidos" al anunciar su intención de eliminar docenas de protecciones medioambientales. El enfoque de la administración Biden en el cambio climático había llegado a su fin: el administrador de la EPA, Lee Zeldin, afirmó que estas medidas marcaban "la muerte de la nueva estafa verde".

Las normas sobre combustibles fósiles fueron un objetivo importante, incluyendo los grandes esfuerzos para reducir las emisiones de carbono de las centrales de carbón y la obligación de informar sobre los gases de efecto invernadero. La administración Trump también ha ampliado los plazos para que docenas de centrales eléctricas de carbón cumplan con ciertas normas de la Ley de Aire Limpio.

Más allá de la reducción de las protecciones medioambientales, la administración Trump ha emitido órdenes de emergencia para detener el cierre previsto de varias centrales de carbón. Las autoridades afirman que estas centrales producen energía de forma constante durante las grandes tormentas o en otros momentos en los que la demanda es alta.

Afirman que la eliminación del carbón reduciría la fiabilidad de la red eléctrica, especialmente en un momento en que la proliferación de nuevos centros de datos exige más que nunca a la red. Las autoridades han desestimado las preocupaciones sobre el aumento de los costos para los clientes que supone mantener en funcionamiento las centrales de carbón, sus abundantes emisiones y su importante contribución al cambio climático.

A principios de este mes, la EPA revocó la conclusión de que el cambio climático es una amenaza para la salud pública, lo que durante mucho tiempo ha sido la base de las medidas estadounidenses para regular las emisiones de gases de efecto invernadero.

Recientemente, el presidente Donald Trump recibió a un grupo de mineros del carbón que lo honraron como el "campeón indiscutible del carbón hermoso y limpio".

Los activistas afirman que favorecer el carbón no tiene mucho sentido en un momento en que las energías renovables son más limpias, baratas y fiables.

Gina McCarthy, que dirigió la EPA bajo el mandato del expresidente Barack Obama, afirmó que la administración Trump será recordada por ayudar a la industria del carbón a expensas de la salud pública.

"Al debilitar los límites de contaminación y la vigilancia del mercurio y otros contaminantes que dañan el cerebro, están frustrando activamente cualquier intento de hacer que Estados Unidos, y nuestros hijos, sean saludables", afirmó McCarthy, que también es presidenta del grupo de acción climática America Is All In.

