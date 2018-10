Somníferos: instrucciones de uso

Si tienes problemas para conciliar el sueño , tomar medicamentos no debería ser tu primera opción. Haz ejercicio regularmente, reduce tu ingesta de café (y otras bebidas con cafeína) después de mediodía, haz cenas ligeras, disminuye el uso de aparatos electrónicos antes de ir a la cama –y mientras estás en ella–, practica meditación e intenta tener un dormitorio silencioso y oscuro dedicado principalmente al descanso.

Pero ¿qué puedes hacer si después de haberlo probado todo, no consigues dormir? Muchos recurrirán a los medicamentos en busca de ayuda. No obstante, navegar entre las distintas opciones que existen y dar con una que sea efectiva, segura y sin riesgo de crear dependencia puede ser difícil.

Benzodiacepinas

Fármacos Z (hipnóticos)

Antihistamínicos

Estos fármacos no están sujetos a prescripción médica y se pueden adquirir en cualquier farmacia. Algunos ejemplos son la difenhidramina (Unisom Sleep Gels), la doxilamina (Restavit) y la prometazina (Phenergan).

Pueden llegar a ser una buena opción a corto plazo para aquellos cuyas alergias interrumpen su sueño, como ocurre con la alergia al polen. No obstante, existe el riesgo de desarrollar dependencia al utilizarlos para dormir.

Por el contrario, los antihistamínicos no sujetos a prescripción utilizados normalmente para tratar la alergia al polen no son sedantes y, por lo tanto, no es probable que causen somnolencia.