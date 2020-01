Los más pobres en Venezuela ahora se enfrentan a la dolarización

La Venezuela paralela

Para una persona que sobrevive en Venezuela con una pensión de vejez de 150,000 bolívares o con salario mínimo, que aumentaron en octubre a 300,000 bolívares (unos 5 dólares mensuales) el panorama es muy cuesta arriba si no recibe ayuda a través de remesas o alguna forma de ingreso en dólares. "Un pan campesino me costó 50,000 bolívares la semana pasada y el kilo de queso blanco ya cuesta los 150,000 bolívares de la pensión", contó Lucrecia Vivas desde el oeste de Caracas a Univision Noticias.

En general, el bolívar se usa para pagar algunos bienes subsidiados por el gobierno, como las bolsas CLAP, que contienen algunos alimentos, para cancelar servicios públicos o productos en ciertas zonas del país. También para el transporte público urbano, cuyas tarifas oscilan entre 2,000 y 3,000 bolívares por pasaje "pero resulta que el cajero automático solo te da un máximo de 3,000 bolívares diarios. Además, los conductores no te aceptan billetes de 100 ni 200, si no tienes de 500 no te montan", explica Vivas. "Algunos bancos dan 50,000 bolívares, pero otros solo 10,000. Esto es para llorar. Los guardo para que no me regañen algunos por no darles propina o los que cuidan el carro cuando lo estaciono en la calle", cuenta.