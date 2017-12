En el mes de noviembre de 2012, Dana Bakdounis, una joven Siria, publicó en la red social Facebook una foto de ella con su pelo descubierto sosteniendo su pasaporte y un letrero que dice: "Estoy con el levantamiento de mujeres en el mundo árabe porque durante 20 años no se me permitió sentir el viento en mi pelo y en mi cuerpo". Sin embargo, la red social eliminó la foto al asegurar que "se cometió un error a la hora de responder a un informe sobre contenido controvertido". Después de varios días, Facebook confesó "cometimos un error. En este caso, erróneamente bloqueamos las imágenes de The Uprising of Women en la página del mundo árabe, y trabajamos para rectificar el error tan pronto como fuimos notificados. Para ser claro, las imágenes de la mujer no estaban en violación de nuestros términos".