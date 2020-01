Texas realiza la primera ejecución del año en EEUU

"Lo siento", dijo el hombre en sus palabras finales a quienes veían a través del vidrio su muerte. "Sé que no pueden perdonarme pero espero que un día lo consigan". Su ejecución comenzó a las 6:20 de la tarde del miércoles y 16 minutos después el hombre había fallecido.

Cuando las autoridades llegaron a la vivienda hallaron a Tammy desangrándose sobre su cama. Fue trasladada a un hospital, pero no logró recuperarse de las heridas y murió dos días después del incidente. Gardner se entregó a la policía. En el juicio los fiscales describieron la relación de esta pareja como "relativamente corta, pero violenta" y en la que habían prevalecido las amenazas y los abusos físicos de él hacia ella. Tanto una amiga de Tammy como su hija fueron testigos de una ocasión en la que el hombre le puso una pistola en la cabeza.

La propia Tammy le había dicho a su jefa en una ocasión que no se atrevía a irse de la casa porque él la mataría. A pesar de su miedo, en 2004 reunió algo de dinero e inició los trámites para la separación. Marcó en su calendario el 7 de febrero de 2005, el día en que se haría efectiva la petición y ella quedaría liberada.

" Tammy incluso mostraba preocupación de no poder llegar viva a ver su divorcio (...) 'La única manera en la que saldré de esta relación es muerta'", le dijo a la mujer que era su jefa, Candace Akins, en sus conversaciones.

¿Cómo se llegó a la pena de muerte?

La sección 19.03 del Código Penal establece que cometer un asesinato al concretar o intentar concretar un secuestro, un robo, una agresión sexual agravada, represalia o una amenaza terrorista es catalogado como una ofensa capital, por lo que no se puede tratar como un homicidio corriente.

Esto tuvo el mayor peso durante el juicio para condenarlo a la pena de muerte. Sin embargo, no consideraron suficiente el testimonio de su hermana mayor, Elaine, sobre el maltrato que ambos recibieron de su padre, un pastor evangélico que les daba correazos al menos una vez a la semana, sobre todo si no se levantaban temprano y escuchaban los pasajes de la Biblia que él rezaba. Uno de los consejeros del jurado consideró que los abusos fueron solo golpes y no de tipo sexual, por ejemplo, que pudieran haberle generado daños emocionales mayores.