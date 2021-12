¿Podría recibir clemencia el conductor hispano sentenciado a 110 años por un accidente? Así lo reclaman más de 2 millones de personas

"No tenemos la intención de socavar el veredicto del jurado: Aguilera-Mederos de hecho mató a cuatro personas e hirió gravemente a otras en un accidente trágico y evitable. Pero creemos que hay una distinción importante que la ley, tal como está escrita, no permitió que los jurados o el juez hicieran. El joven de 26 años no estaba borracho. No conducía intencionalmente de manera imprudente porque tenía prisa o por una emoción o porque huía de la policía. Ni siquiera estaba lleno de furia en la carretera cuando su camioneta aceleró por la Interestatal 70 sin control. Más bien, una herramienta que Aguilera-Mederos usó para trabajar falló", escribió en su editorial el Denver Post.