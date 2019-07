Juez tumba el plan de Trump para mostrar los precios de los medicamentos en publicidad televisiva

Tres fabricantes de medicamentos, Merck, Eli Lilly y Amgen , demandaron a la administración después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos impusiera la regla en mayo, argumentando que el HHS se excedió en su autoridad porque no tenía permiso del Congreso para imponer el requisito.

En un fallo de 27 páginas, el juez de distrito Amit Mehta da parcialmente la razón a las farmacéuticas al señalar que la Administración no había demostrado que poseía la autoridad legal adecuada para proceder con esa orden.

Mehta escribió que, en última instancia, tal decisión recae en la rama legislativa, no en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

"Para ser claros, el tribunal no cuestiona los motivos del HHS para adoptar la Regla de Divulgación de WAC . Tampoco tiene ninguna opinión sobre la conveniencia de exigir a las empresas farmacéuticas que revelen los precios. Esa política podría ser una herramienta efectiva para detener el aumento del costo de los medicamentos recetados", escribió Mehta, citado en The Washington Post .

"Pero no importa cuán molesto sea el problema de la espiral de los costos de los medicamentos, el HHS no puede hacer más de lo que el Congreso ha autorizado . La responsabilidad de actuar es del Congreso en primera instancia" , aseveró el juez en su decisión.

“El presidente Trump y el secretario Azar siguen enfocados en bajar los precios de los medicamentos y en capacitar a los pacientes a través de una mayor transparencia en los costos de la atención médica. Aunque no nos sorprenden las objeciones a la transparencia por parte de ciertos intereses especiales, poner los precios de los medicamentos en los anuncios es una forma útil de poner a los pacientes en control y reducir los costos", arguye el HHS.

Pero el juez Mehta no estuvo de acuerdo con ese criterio, y por el contrario aseguró que la política podría ser eficaz para controlar el aumento de los costos de los medicamentos recetados.

David Mitchell, fundador de la organización Patients for Affordable Drugs (Pacientes por medicamentos asequibles), que aboga por precios más bajos, dijo que su grupo nunca pensó que la norma haría que los fabricantes de medicamentos redujeran sus precios. "Pero al menos era algo visible que ellos podían indicar quá han hecho (las farmacéuticas)", dijo en una declaración al diario The New York Times.