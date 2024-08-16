Esta mujer blanca de Florida mató a su vecina negra porque los hijos de la víctima jugaban afuera de su casa y "hacían ruido"

Video Presentan cargos de homicidio involuntario contra mujer que le disparó mortalmente a su vecina en Ocala

Una mujer de raza blanca de Florida fue condenada por homicidio involuntario por matar a tiros a una vecina afroestadounidense en medio de una disputa surgida luego de que los hijos de la víctima jugaron afuera de la casa de la atacante.

Un jurado compuesto exclusivamente por ciudadanos blancos en Ocala, Florida, declaró culpable a Susan Lorincz, de 60 años. Lorincz podría enfrentar una pena de cárcel de hasta 30 años.

PUBLICIDAD

Lorincz había alegado defensa propia cuando disparó un solo tiro con una pistola calibre .380 a través de la puerta de su casa el 2 de junio de 2023, en contra de Ajike “A.J.” Owens, de 35 años de edad.

Ella dijo a los detectives en un interrogatorio grabado en video que temía por su vida cuando Owens gritaba y golpeaba su puerta.

“Pensé que estaba en peligro inminente”, afirmó en el interrogatorio.

El encuentro fue el último de una disputa entre Lorincz y Owens sobre los hijos de la víctima que jugaban en una zona de césped cerca de sus casas.

Sin embargo, testigos del momento en que Owens recibió el tiro que acabó con su vida sostuvieron que la víctima nunca amenazó a Lorincz al acudir a su casa para reclamarle el trato hostil contra sus hijos, reportó The Guardian.

Lorincz dijo a los detectives que había sido acosada durante la mayor parte de los tres años que vivió en el vecindario.

Familiares de Owens celebran la condena contra Lorincz

Los familiares de la víctima rompieron en llanto una vez que Lorincz abandonó la sala del tribunal con los agentes.

“Oh Dios, gracias”, dijo Pamela Dias, madre de la víctima.

Lorincz no mostró reacción ni emoción cuando se anunció el veredicto, reportó AP.

El juez de circuito Robert W. Hodges no fijó una fecha para la sentencia, pero ordenó que se hiciera un informe de antecedentes sobre Lorincz.

El fiscal estatal William Gladson, cuya oficina procesó el caso, indicó que se trata de “un trágico recordatorio” de las consecuencias de la violencia con armas de fuego.

PUBLICIDAD

“Las decisiones de la acusada han dejado a cuatro niños pequeños sin su madre, una pérdida que sentirán por el resto de sus vidas”, dijo Gladson en un comunicado. “Si bien el veredicto de hoy no puede revivir a A.J., esperamos que ofrezca algo de justicia y paz a su familia y amigos”.

En un comunicado antes del veredicto, la familia de Owens calificó el juicio como un “viaje emocional y doloroso”.

“La muerte de AJ no es sólo una tragedia singular, refleja un racismo sistémico que continúa permeando todas las facetas de la vida estadounidense”, dijo la familia.

Los familiares agregaron que la historia de la víctima es un recordatorio “crudo” de las numerosas vidas que han sido tomadas injustamente y de las familias y comunidades que han sido destruidas en medio del temor de la “violencia racial”.

Activistas habían pedido que se acusara a Lorincz de homicidio en segundo grado

Melba Pearson, abogada de derechos civiles, cuestionó que Lorincz haya sido procesada por homicidio involuntario y no homicidio en segundo grado, un delito de mayor gravedad.

“Su acto de disparar a través de una puerta donde no podía ver quién estaba al otro lado fue un desprecio imprudente y descarado por la vida humana”, dijo.

La también directora de proyectos de persecución de delitos del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Florida International University dijo que las acciones de Lorincz coincidían con la definición del homicidio en segundo grado.

Mira también: