Nicholas Rossi, el hombre que fingió su propia muerte para evadir la justicia, aparece en corte

El acusado había huido de Estados Unidos tras fingir su propia muerte para evitar ser juzgado por abuso sexual. Fue finalmente reconocido en un hospital del Reino Unido, arrestado y extraditado a suelo estadounidense.

Univision y AP
Video Arrestan a un jugador de fútbol por abuso sexual y venta de drogas

Un individuo que fingió su propia muerte y huyó de Estados Unidos para eludir la justicia por dos acusaciones de abuso sexual en su contra finalmente apareció ante una corte en Utah para enfrentar los cargos.

Nicholas Rossi, de 36 años, está acusado de haber violado a una exnovia de 26 años tras una discusión entre ambos en el Condado de Salt Lake City en el 2008.

También enfrenta otra acusación por la violación de una mujer de 21 años en Orem, Utah.

Tras años de haber permanecido como un fugitivo y después de que fingió su propia muerte, el acusado compareció ante una corte en Utah donde fue informado que el proceso en su contra continuará a la siguiente fase.

Rossi fingió su propia muerte en el 2020 y huyó de EEUU

De acuerdo con fiscales, Rossi, quien había alegado que en realidad era un huérfano irlandés llamado Arthur Knight que nunca había estado en los Estados Unidos, fingió su muerte en el 2020.

Al hacerse pasar como Arthur Knight dijo que las autoridades lo habían confundido con alguien más.

Pero en realidad Rossi fingió su propia muerte en el 2020. La agencia AP reportó que un obituario publicado en internet dice que Rossi murió el 29 de febrero de 2020 de un avanzado linfoma.

Sin embargo, en el 2021 fue reconocido en un hospital de Glasgow, Escocia, tras haber contraído covid-19.

Fue arrestado ese mismo año y perdió un juicio en contra de su extradición, por lo que fue trasladado a los Estados Unidos en enero de este año.

El año pasado, autoridades en Edinburgh, Escocia, sostuvieron que su extradición podría continuar. El alguacil de esa ciudad dijo que Rossi era "tan deshonesto y engañoso como evasivo y manipulador".

El acusado creció con una familia de acogida en Rhode Island

Rossi, cuyo nombre legal es Nicholas Alahverdian, ha utilizado varios aliases a lo largo de su vida.

Creció en el hogar de una familia de acogida en Rhode Island, a donde retornó brevemente luego de fingir su muerte y poco antes de huir del país.

De acuerdo con AP, autoridades y su propia familia de acogida habían dudado de la versión de su supuesta muerte.

Un juez en Utah determinó que existe una causa probable para creer las acusaciones en contra de Rossi y fijó una fecha de audiencia para mediados de octubre.

Video Acusan a hombre de abusar sexualmente de su hijastra a los 6 años en Santa Ana
