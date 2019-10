Aislados por años, sin recreación ni ayuda psicológica: así trata Texas a miles de reclusos en confinamiento en solitario

Un día lo liberaron y volvió a su casa, con su familia. El estado, que lo enjauló por años, no le brindó terapias ni ayuda psicológica para su reinserción en una sociedad en la que había dejado de vivir por más de una década. "Sufrió mucho, decía que sentía paranoia, que no le gustaba estar rodeado de personas. Tenía síntomas de estrés post traumático y no le gustaba tener gente detrás de él, no podía soportarlo", cuenta a Univision Noticias la abogada de la organización de derechos civiles Texas Civil Rights Project, Meagan Harding, quien ha conversado con él en varias oportunidades. Con el tiempo, además, desarrolló problemas de drogas, terminó rompiendo los términos de su libertad condicional y, una vez más, fue encarcelado en solitario. Entre esa vez y esta última, ya casi suma 20 años aislado en una celda.