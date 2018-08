En una página de Facebook que lleva el nombre de Seth Welch y ostenta varios videos que coinciden con su figura –aunque las autoridades no han especificado que efectivamente se trate del acusado– se puede ver al hombre en varios videos en los lee pasajes de la biblia que se expresa cómo la curación viene desde el espíritu y de la oración. En otros se le oye hablar de las vacunas y erigir un peligroso argumento: “No me parece inteligente que estemos salvando personas que no son las más aptas. Si la evolución cree en la supervivencia del más apto, entonces ¿por qué estamos vacunando a todos? ¿No deberíamos dejar que los débiles mueran y dejar que los fuertes sobrevivan?”.