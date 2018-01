Aparatos que te vigilan: qué puedes hacer para protegerte

Los micrófonos de dispositivos que utilizan la función de reconocimiento de voz como teléfonos, asistentes del hogar e incluso juguetes también pueden ser intervenidos. Si tus micrófonos son ‘hackeados’ corres el riesgo de que personas no deseadas escuchen tus conversaciones y obtengan información privada que pueden utilizar para cometer crímenes como robo de identidad, intromisión en el hogar, etc.

"Cualquier juguete con capacidades de vigilancia puede ser riesgoso y dependiendo de cómo y dónde lo use, aumenta o disminuye el riesgo personal con ese dispositivo. Un juguete con un micrófono en la habitación de un bebé podría tener menos riesgo de privacidad para usted que el mismo juguete en la oficina de su hogar mientras realiza una llamada delicada", dijo a Univision Noticias la especialista Katie Moussouris de Luta Security.

¿Qué puedes hacer?

En tu teléfono o computador verifica a cuáles aplicaciones das autorización de uso del micrófono, si es una aplicación de procedencia dudosa o no necesita reconocer tu voz para funcionar, no la autorices. Si un dispositivo no te genera confianza o no sabes qué información comparte de ti, no lo lleves a tu hogar o lugar de trabajo.