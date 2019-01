Mason busca retomar contacto con los que durante 20 años creyó que eran sus hijos biológicos. En entrevista con el programa Good Morning Britain , el empresario dijo este jueves. " No he hecho nada malo en absoluto. Los amo y mi puerta siempre está abierta".

"No sabes lo que es real y lo que no lo es (...) alguien te dice todo lo que sabes y todo lo que creías sólido y verdadero no es real. Nunca existió. No eres un padre, no puedes tener hijos, tu apellido no trascenderá", dijo Mason al periódico.