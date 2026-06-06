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"Ya no puedo abrazar a mi mamá": La historia del niño de 7 años cuya madre fue arrestada en la redada masiva en Carolina del Sur

Durante el operativo del 3 de junio de 2026 fueron detenidas 48 personas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la empresa Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville, donde también se capturó a dos gerentes

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Por:N+ Univision
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Video "Ya no la puedo abrazar": La historia del niño de 7 años cuya madre fue arrestada en la redada masiva en Carolina del Sur

A unos días del operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de esta semana en Carolina del Sur, los daños colaterales comienzan a ser visibles en las rupturas familiares tras los arrestos de 48 personas.

Yulandy, un menor de siete años, es una de las víctimas. En la redada, su madre, María Magdalena Pérez Alfaro, de 23 años, fue arrestada por los agentes federales en el operativo realizado en la empresa Burnstein Von Seelen Precision Casting, ubicada en Abbeville.

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La detención de su mamá fue comunicada por una tía que lo fue a recoger a la escuela.

Su hermana de mi mami me fue a recoger con una señora que me estaba cuidando y me dijo todo”, comenta Yulandy.

Durante la entrevista realizada por N+ Univisión, el menor con el semblante cabizbajo dice que quiere abrazar a su mamá, pero reconoce que no es posible.

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“Me siento mal en mi corazón, extraño a mi mami mucho. “Ya no siento a mi mami aquí conmigo, ya no le puedo abrazar”, menciona.

El 3 de junio de 2026, la mamá de Yulandy fue arrestada junto con 47 trabajadores más. Los implicados enfrentan cargos por recurrir a "vendedores de documentos" para obtener permisos de conducir estatales falsificados, tarjetas de la Seguridad Social de EUUU y otras identificaciones apócrifas.

Las autoridades informaron que las detenciones son el resultado de una investigación de más de dos años en contra de personas que se dedican a crear documentos falsos.

“Esta investigación no busca, atacar a trabajadores que solo intentan llevar el sustento a sus hogares, pero no podemos ignorar el robo de identidad. No podemos pasar por alto las violaciones flagrantes de la ley”, explicó el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson.

Ilia Yulandi ahora está al cuidado de su tía, al igual que muchos otros menores en esta comunidad, la mayoría ciudadanos americanos que hoy tienen que adaptarse a la ausencia de sus progenitores.

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La familia Guzmán y el caso de Astrid

La misma situación enfrenta Brandy Guzmán. Entre las personas detenidas en la "Operación Ghost Story", se encuentran 20 de sus familiares.Entre ellos, su papá y hermano.

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“Mis primos, mis tíos, mis tías, mi padre y mi hermano. Todos vivimos acá, todos eran familia”, explica.

Una más de las víctimas colaterales es Astrid. Ella fue detenida, pero después fue liberada con medidas. Una de las condiciones fue la colocación de una tobillera electrónica.

Ella tuvo suerte, pero su esposo no. Él fue arrestado por el ICE a pesar de tener un permiso de trabajo otorgado a través de su aplicación de asilo político. El operativo y la situación que enfrenta la molestan, porque no respetaron la condición que tenía para laborar.

“Muy enojada porque no respetaron el proceso que ya llevamos, el poder trabajar con nuestro nombre, estar legal en el país”, expresó.

Un caso más es el de Eliza Gutiérrez, ciudadana estadunidense. Ella fue detenida por los agentes del ICE en el operativo y liberada después de comprobar que es norteamericana.

No somos criminales”, comentó al mencionar que vio cómo se llevaron a su madre.

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