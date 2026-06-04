Inmigración "Aquí está migración y nos va a llevar": los testimonios de la redada que dejó cerca de 50 detenidos por ICE en Carolina del Sur El miedo y la preocupación abordó a decenas de familias inmigrantes en Abbeville, en Carolina del Sur, luego de que una redada migratoria de autoridades estatales y federales en una planta metalúrigca arrestó a 50 personas por presunto uso de documentos falsos, venta de documentos y violación de leyes migratorias.

Video Arrestan a gerentes por contratar inmigrantes con documentos falsos en Carolina del Sur

Familias inmigrantes en Carolina del Sur atraviesan un momento de temor y preocupación tras el operativo migratorio realizado por autoridades estatales y federales en Abbeville, en el condado homónimo, esta semana, en el que fueron detenidas medio centenar de personas en una empresa de fundición de metales por presuntamente violar las leyes migratorias y laborales.

La relación de arrestados es de 48 trabajadores inmigrantes y dos directivos de la empresa Burnstein Von Seelen Precision Casting.

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Los testimonios de familiares y allegados de los detenidos demuestran la incertidumbre por la separación familiar. Diana Casique, relata a N+ Univision que su madre logró enviarle un mensaje avisándole que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba en su trabajo.

"Me siento nerviosa, preocupada por mis hermanos, la situación en la que vamos a estar sin una mamá", expresó.

Branda Fabiola Gómez

Otra detenida es Branda Fabiola Gómez. Su madre cuenta que "la llamé, me contestó y me dijo 'aquí está migración y nos va a llevar'", y le pidió que le cuidara a los hijos.

Brenda tiene seis hijos y su esposo fue deportado previamente.

"Las tiendas mexicanas están vacías": los efectos de la redada en Carolina del Sur

Para miembros de la comunidad, el operativo es preocupante. Jaqueline Contreras dice que la redada sembró el miedo en la comunidad. "Las tiendas mexicanas están vacías, los restaurantes mexicanos también, se ven vacíos, entonces podemos ver el miedo en la comunidad".

Las autoridades informaron que el operativo, denominado "Operación Ghost Story", se realizó dentro de una investigación sobre documentos falsos.

"Estos arrestos fueron incidentales como parte de una investigación dirigida a personas que estaban robando las identidades de ciudadanos estadounidenses, y utilizándolas para crear documentos ilegales. Ese era el enfoque. Estábamos siguiendo la pista del delito", informó Alan Wilson, fiscal general de Carolina del Sur.

Según la investigación, los dos altos directivos de la empresa, Christopher Douglas Ramey y Sandy Lynn Willis, fueron arrestados y acusados de contratar inmigrantes indocumentados "facilitando el uso de documentos falsos por inmigrantes indocumentados en la empresa".

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El fiscal Wilson afirmó que estas personas, "de manera consciente e intencional, estaban trabajando con personas indocumentadas para ayudarlas a conseguir empleo; de eso es de lo que se les ha acusado".

Las consecuencias de utilizar papeles falsos

Según ICE, entre los 48 inmigrantes detenidos hay personas con órdenes de deportación.