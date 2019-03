Trump se queja de México por la situación en la frontera y López Obrador le da la razón

"México no está haciendo nada para parar el flujo ilegal de inmigrantes a nuestro país. Son puras palabras y nada de acción. De la misma manera, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no hacen Nada. A los demócratas no les importa, qué leyes tan MALAS. ¡Puede que cierre la Frontera Sur!"