EEUU desiste de sus sanciones a Colombia tras alcanzar un acuerdo sobre los vuelos con migrantes deportados

Video EEUU confirma que Colombia acepta recibir los vuelos militares con deportados y desiste de sus sanciones

Estados Unidos y Colombia pusieron fin este domingo a un breve pero intenso choque diplomático, luego de que Bogotá aceptó recibir los vuelos militares que había rechazado el fin de semana con migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump.

La disputa incluyó el anuncio de aranceles y sanciones diplomáticas por parte de Trump, una respuesta parecida del presidente colombiano, Gustavo Petro, y duras palabras de lado y lado que parecen presagiar cómo será el tono de las relaciones exteriores de Washington.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca dijo en un comunicado que Colombia acordó "aceptar sin restricciones a todos los extranjeros indocumentados de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras". "Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es respetado nuevamente", agregó el comunicado.

Desde Colombia, el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que su país da por "superado el impasse" con Estados Unidos y que acepta los términos de la política de repatriación de Trump. "Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados", aseguró el diplomático en una rueda de prensa.

El presidente Petro había sido el primer gobernante en rechazar de forma explícita el aterrizaje de vuelos militares con migrantes deportados. Brasil también reclamó este fin de semana por la forma en la que están retornando a sus ciudadanos y pidió que se les respeten los derechos tras el arribo de un grupo de casi 100 migrantes que asegura llegaron esposados.

Qué generó la disputa, ya superada, entre Trump y Petro

La pelea surgió este domingo cuando Petro anunció que su gobierno no aceptaría los vuelos con inmigrantes deportados hasta que el gobierno estadounidense creara un protocolo que trate a los migrantes con “dignidad”. Hizo el anuncio en dos publicaciones en la red X, una de las cuales incluía un video de noticias de inmigrantes supuestamente deportados a Brasil caminando por una pista con las manos y los pies atados.

PUBLICIDAD

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, escribió el gobernante colombiano.

"Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales”, agregó.

Un Trump enfurecido respondió horas más tarde en una publicación en la red Truth Social. Anunció aranceles del 25% a los productos colombianos, que serían elevados al 50% en una semana. Petro respondió poco después diciendo que su país adoptaría una medida similar.

Trump también dijo que revocaría inmediatamente los visados a los funcionarios del gobierno colombiano y a los “partidarios” del presidente Petro y que sometería a los colombianos a un mayor escrutinio en los aeropuertos.

Asimismo, Estados Unidos dijo que suspendía la expedición de visas en su embajada en Bogotá. "Las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla las obligaciones de aceptar el retorno de sus propios ciudadanos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Hacia la noche, las aguas se calmaron tras los anuncios de ambos gobiernos.

Colombia ha sido históricamente uno de los aliados más cercanos de Washington en América Latina y es amplio el comercio entre ambas naciones. Las amenazas arancelarias de Trump han abundado desde la campaña. Se las ha lanzado a México, Canadá y China, aunque no las incluyó de forma concreta en las órdenes ejecutivas que ha firmado.

PUBLICIDAD

Trump pone en marcha su promesa de deportaciones

Como parte de una serie de acciones para cumplir sus promesas de campaña de acabar con la inmigración ilegal, Trump está utilizando a militares en servicio activo para ayudar a asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones.

Dos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea que transportaban a inmigrantes expulsados de Estados Unidos aterrizaron la madrugada del viernes en Guatemala. Ese mismo día, Honduras recibió dos vuelos que transportaban a un total de 193 personas deportadas.

Varios países latinoamericanos han prometido acoger a sus ciudadanos, muchos de los cuales llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos. El gobierno mexicano dijo que planeaba abrir nueve albergues para sus ciudadanos y tres más para extranjeros deportados, bajo un esquema llamado ‘México te abraza’. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno también proporcionaría ayuda humanitaria a los inmigrantes deportados de otros países antes de repatriarlos.

Honduras, país centroamericano del que también parten muchos migrantes hacia Estados Unidos, dijo que estaba lanzando un programa para repatriados nombrado ‘Hermano, vuelve a casa’, que incluiría un pago “solidario”, alimentos y acceso a oportunidades de empleo.

Con información de AP y AFP.

Mira también: