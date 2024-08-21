Qué hacen estos extraños objetos voladores “vigilando” migrantes desde lo alto en la frontera de EEUU y México

Video Mueren 3 de 8 inmigrantes que cruzaban la frontera en Arizona

El gobierno de Estados Unidos reforzará el despliegue de globos aerostáticos para vigilar la frontera cerca de El Paso como parte de un programa de combate a la inmigración irregular desde México, según un legislador demócrata.

Gabe Vázquez, congresista por Nuevo México, confirmó a Univision Noticias en un comunicado que un globo aerostático será desplegado en la zona de Santa Teresa, en Nuevo México, cerca de El Paso, para reforzar la vigilancia fronteriza.

"Esta tecnología no solo está destinada a aumentar la conciencia situacional de la Patrulla Fronteriza y su capacidad para detener a personas que cruzan la frontera ilegalmente, sino que también les permite salvar vidas", dijo Vázquez en su comunicado.

El legislador agregó que esta tecnología permite a las autoridades fronterizas en este sector prevenir el tipo de muertes que se han registrado recientemente en el Condado de Dona Ana, donde se encuentra Santa Teresa y colinda con El Paso.

Vázquez dijo que el aerostático comenzará a operar en septiembre en la zona de Santa Teresa como parte del despliegue de tecnología a lo largo de la frontera con México.

En su comunicado a Univision Noticias, el congresista añadió que el despliegue del globo en el sector de El Paso ocurre luego de que el legislador pidió en una carta enviada a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incrementar el número de este tipo de dispositivos en el área.

El mayor número de aerostáticos se concentra en la frontera de Texas con México

De acuerdo con la organización de derechos digitales y de privacidad Electronic Frontier Foundation (EFF), ocho de los 11 globos aerostáticos desplegados por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se concentran en la frontera de Texas con México.

EFF cuenta con una herramienta en su página web a través de la cual rastrea la presencia de los globos aerostáticos esa zona.

El mapa digital de la empresa muestra que la mayoría de los globos aerostáticos se concentran en la zona del Valle del Río Grande, que está compuesta por las ciudades de Brownsville, Harlingen, Weslaco, Pharr, McAllen, Edinburg, Mission, San Juan y Rio Grande City.

Otro de los globos en Texas está desplegado cerca de Eagle Pass y otro más cerca de Fort Davis, de acuerdo con el mapa.

Un artículo reciente del sitio de noticias sobre acciones fronterizas Border Report sostiene que, desde el 1 de octubre del año pasado, más de 140 migrantes han muerto cerca del sector fronterizo de El Paso, la zona donde el gobierno estadounidense planea desplegar un globo aerostático más.

Vázquez, el legislador de Nuevo México, reiteró que el reforzamiento tecnológico en la frontera busca reducir las muertes de migrantes en la zona.

De combatir al narco a capturar migrantes; programa de aerostáticos de CBP cambió su enfoque en las últimas décadas

De acuerdo con información difundida por CBP el despliegue de los aerostáticos forma parte del programa “Ojos en el Cielo”, que está vigente desde hace casi 40 años.

“El Servicio de Aduanas de Estados Unidos empezó a utilizar aerostáticos atados para contrarrestar el creciente número de pequeñas aeronaves que volaban a baja altura, operadas por narcotraficantes”, dice un artículo de 2016 difundido en la página oficial de CBP.

El sitio de CBP agrega que durante años, los narcotraficantes trasladaban el contrabando a Estados Unidos por vía aérea porque era barato y eficiente.

“Las autoridades aduaneras estimaron que a principios de los años 80, hasta 8,500 vuelos ilegales al año transportaban narcóticos directamente desde el Caribe, América Central o América del Sur a Estados Unidos.

El artículo en la página de CBP sostiene que en el 2016 habían sido desplegados aerostáticos desde Yuma, Arizona, hasta Lajas, Puerto Rico.

Sin embargo, la herramienta de rastreo de EFF, actualizada el 15 de julio pasado, no muestra ningún globo desplegado en Puerto Rico. La herramienta sí despliega un globo cerca de Yuma.

El sitio oficial de CBP dice que el nombre oficial del programa es Sistema de Radar de Aerostáticos Atados, o TARS,

“Los aerostáticos vigilan la frontera sur de los Estados Unidos. Cada globo está amarrado al suelo con un cable especial de fibra de nailon y se eleva y desciende con un cabrestante motorizado”, dice la página gubernamental.

Los globos no están tripulados ni armados y pasan su vida útil flotando sobre una ubicación fija en la frontera sur de Estados Unidos.

Según Rob Brown, quien se desempeñaba como gerente del programa TARS de la CBP en el 2016, los aerostáticos son globos aerodinámicos que vuelan como cometas en el viento.

“Elevar el radar y otros sensores a gran altitud aumenta el alcance de vigilancia, y la visibilidad física de un aeróstato es un elemento disuasorio visual para la actividad ilegal en el aire y en tierra”, explicó Brown.

Cada globo TARS contiene un radar que pesa alrededor de 2200 libras, capaz de detectar aeronaves a una distancia de 200 millas, de acuerdo con CBP.

Además de los globos TARS, CBP también opera globos aerostáticos tácticos, denominados TAS, que fueron transferidos a la agencia por el Departamento de Defensa.

“Los aerostáticos tácticos tienen un diseño similar al de los TARS, pero difieren en varios aspectos. Cada modelo puede reubicarse con plataformas de amarre y torres portátiles. Todos los globos más pequeños están equipados con un repetidor de radio para retransmitir señales desde gran altitud”, dice la página de CBP.