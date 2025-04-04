Una jueza ordena que el gobierno de EEUU regrese al país a Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por error

Video Jueza ordena al gobierno Trump regresar a EEUU a hispano deportado por "error administrativo" a El Salvador

Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por error por el gobierno de Donald Trump, debe ser devuelto a Estados Unidos, ordenó este viernes una jueza federal. Exigió que su regreso ocurra antes de las 11:59pm del 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, fue detenido el 12 de marzo pasado, a una milla de su casa en Maryland, en el estacionamiento de una tienda Ikea, mientras su hijo autista de 5 años se encontraba en el auto.

Antes de anunciar su decisión, la jueza de distrito de Maryland Paula Xinis describió su deportación como "un acto ilegal".

Un juez de inmigración le había otorgado en 2019 una protección para no ser enviado de regreso a El Salvador, donde Ábrego García podría ser objeto de persecución por parte de los pandilleros que lo amenazaron a él y a su familia. Desde entonces, contaba con un permiso de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, según su abogado.

A pesar de esa protección de 2019, Ábrego terminó deportado a El Salvador el 15 de marzo y recluído en el Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), la cárcel de pandilleros creada por el presidente de ese país, Nayib Bukele. El gobierno de Trump reconoció que la deportación había sido un "error administrativo" pero que aún así no podían traerlo de vuelta porque estaba bajo custodia de El Salvador.

La jueza cuestionó que hubiera sido enviado al Cecot, un centro que defensores de derechos humanos han catalogado como un lugar plagado de violaciones de derechos humanos. "Entre tantos lugares, ¿por qué está ahí?", señaló.

La deportación errónea de Ábrego García ha generado indignación y preocupación ante la expulsión de extranjeros que cuentan con un permiso legal para vivir en Estados Unidos.

A pesar de que funcionarios han reconocido el error que cometieron con esta deportación, voceros de la Casa Blanca han alegado —sin evidencias— que Ábrego tiene vínculos con pandillas. La familia y los abogados de Ábrego García han negado esas acusaciones. Aseguran que está basada en la declaración de un informante confidencial que dijo que el salvadoreño había sido pandillero en Nueva York.

Los abogados aseguran que Ábrego García nunca ha vivido en esa ciudad.

La jueza dudó de las acusaciones del gobierno, dado que el Departamento de Justicia no proveyó evidencia adicional para sustentar la acusación: "Cuando alguien es acusado de ser miembro de una organización tan violenta y destructiva, eso viene presentado en una acusación, en una queja, en un procedimiento criminal con un proceso sólido", dijo.

El regreso de Kilmar Ábrego García

La decisión de la jueza Xinis, cuenta la agencia AP, se anunció poco después de que la esposa de Ábrego García, la estadounidense Jennifer Vásquez Sura, se unió a un encuentro en el que pedían el regreso inmediato del salvadoreño a Estados Unidos.

"A todas las esposas, madres, hijos que enfrentan esta cruel separación, estoy con ustedes en este lazo de dolor", dijo durante el rally en un centro comunitario en Maryland. "Esta es una experiencia que nadie debería sufrir, una pesadilla que se siente interminable".

En documentos presentados el miércoles ante el tribunal, sus abogados argumentaron que se debe corregir el error del gobierno y que Ábrego García debe ser devuelto al país.

De lo contrario, escribió ese mismo día el abogado Simón Sandoval-Moshenberg, las órdenes de los tribunales de inmigración “no tienen sentido, porque el gobierno puede deportar a quien quiera, a donde quiera y cuando quiera”.

Sandoval-Moshenberg señaló que Estados Unidos le ha estado pagando al gobierno de El Salvador para encarcelar a Ábrego García y a otros deportados. Argumentó que los esfuerzos para traerlo de regreso al país probablemente tendrían éxito: “Primero, simplemente pídanselo amablemente (al gobierno salvadoreño) para que por favor nos lo devuelvan”.

“Su argumento de que no hay nada que puedan hacer para traerlo de regreso se debilita significativamente por el hecho de que, apenas el miércoles de la semana pasada, pusieron a Kristi Noem dentro de esa prisión”, dijo Sandoval-Moshenberg a The Associated Press, refiriéndose a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

“Ni siquiera fueron para decir: ‘Por cierto, tienen a este tipo. Nos equivocamos. ¿Nos lo pueden devolver, por favor?", agregó, señalando que en otras ocasiones Estados Unidos "ha movido montañas” para traer de regreso a personas deportadas por error.

