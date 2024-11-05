¿Qué pueden esperar los inmigrantes de Harris y Trump? ¿Qué planes tienen?: 'Hablemos de inmigración'

Video ¿Harris o Trump? Te contamos quién puntea en las encuestas en los estados clave que definirán la elección

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en la red social Facebook, explican en la tarde de este martes por qué las elecciones presidenciales de este martes 5 de noviembre son importantes para millones de inmigrantes, con o sin paleles, y cuál será su futuro inmediato en Estados Unidos.

Será a partir de las 6:00 pm (hora del Este). El programa normalmente se transmite a partir de las 7:00 pm, pero fue adelantado debido a la transmisión especial de Univision Noticas "Noche de elecciones".

Mira aquí el programa 'Hablemos de Inmiración':



Explicarán las claves de las políticas migratorias de ambos candidatos, sus objetivos, alcances y poblaciones que se verán afectadas o beneficiadas, dependiendo de quien gane una de las elecciones más disputadas y reñidas de la historia de la democracia de Estados Unidos.

Mientras Harris promete cambios en el sistema, endurecer la política fronteriza y un camino de legalización para indocumentados que llevan tiempo en el país y trabajan, todo ello dentro del marco del debido proceso migratorio, Trump promete restablecer su política migratoria de ‘tolerancia cero’ sin las debidas protecciones del debido proceso y sin la autorización del Congreso.

Por su parte, si Harris gana la elección necesitará el respaldo de las dos cámaras del Congreso (218 votos en la Cámara Baja y 60 en el Senado) para aprobar una nueva ley migratoria o modificar la actual ley, que rige desde 1965. Trump, en cambio, ha advertido el uso del poder ejecutivo para sentar las bases de una nueva política migratoria a golpe de redadas, arrestos, encarcelamiento de extranjeros y deportaciones masivas.



De acuerdo con proyecciones del NALEO Educational Found Projects, de los 36.2 millones de votantes latinos aptos para votar, unos 25 millones están inscritos y se proyecta que unos 17.5 millones acudirán a las urnas este martes. Esto representa un aumento del 6.5% con respecto a la participación latina en las elecciones presidenciales de 2020, cuando ganó el actual presidente, Joe Biden.

Los otros 18.7 millones de electores hispanos no han expresado la intención de emitir sufragio, apatía que preocupa a la comunidad hispana y se trata del principal objetivo de la campaña “Vota Conmigo" de la cadena Televisa Univision, que luego de los comicios presidenciales continuará con los esfuerzos para aumentar el poder de los hispanos de Estados Unidos a través de la participación y el ejercicio del sufragio.

Los latinos pueden marcar la diferencia, sobre todo en los estados bisagra o estados clave. Cada voto cuenta. Si usted es ciudadano y está registrado, participe y vote. Su voto decidirá el futuro inmediato de Estados Unidos.

'Hablemos de inmigracion'





‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, coautores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coinciden en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que en ese tiempo se estaban registrando.