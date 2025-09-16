Ghana recibió a 14 inmigrantes expulsados de EEUU: ¿qué ha pasado con ellos?

Video Esto se sabe de los cinco inmigrantes deportados por el gobierno Trump a Esuatini: uno es hispano

Ghana se sumó la pasada semana a la lista de países africanos que aceptan acoger a inmigrantes de terceros países expulsados de Estados Unidos.

El país africano estrenó su acuerdo con Washington recibiendo a 14 inmigrantes de África Occidental: 13 nigerianos y un gambiano.

Ghana dijo que los recibía por "principio humanitario" y porque eran ciudadanos de países de África Occidental, lo cual fue una condición para el acuerdo.

El lunes, las autoridades ghanesas anunciaron que los 14 habían sido deportados a su vez desde Ghana a sus respectivos países de origen, lo que en algunos casos podría poner sus vidas en peligro.

Sin embargo, los abogados de cuatro de ellos aseguran que, al menos hasta la noche del lunes, estos seguían detenidos en Ghana. No está claro por el momento qué ha pasado con ellos.

Jueza federal de EEUU dice que no puede intervenir

La jueza del Distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, dijo que no tenía competencias para intervenir en la deportación de los cuatro hombres a sus países de origen, en donde jueces de inmigración estadounidenses habían determinado que podían correr peligro y ser víctimas de tortura o persecución.

Un ejemplo de ello es el del inmigrante gambiano, que ya fue enviado a su natal Gambia, a donde una corte de EEUU había determinado que no podía ser enviado, según había explicado a Chutkan el fin de semana Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La jueza dijo que estaba "alarmada y consternada por las circunstancias bajo las cuales se están llevando a cabo estas expulsiones, especialmente a la luz de la aceptación despreocupada del gobierno de la transferencia final de los demandantes a países donde enfrentan tortura y persecución", pero que "tenía las manos atadas" para impedirlo.

Chutkan agregó que con esta maniobra el gobierno de Trump parecía estar eludiendo la Convención de la ONU contra la Tortura.

Una demanda presentada en nombre de algunos de los migrantes alega que en el vuelo a Ghana se les mantuvo con "camisas de fuerza" durante 16 horas y que una vez allí habían permanecido detenidos en "condiciones deplorables". Según la demanda, Ghana estaba haciendo el "trabajo sucio" del gobierno de Trump.

Qué dice Ghana de los inmigrantes que recibió de EEUU

Las autoridades de Ghana rechazaron la afirmación de las malas condiciones de detención y dijeron que no tenían conocimiento ni responsabilidad por la situación de los deportados mientras volaban a Ghana.

El ministro de Exteriores ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, también rechazó las críticas y negó que estuvieran respaldando las políticas de inmigración de Trump. Ablakwa aseguró que su país no recibió ninguna compensación económica por recibir a los inmigrantes y que lo hicieron por "principio humanitario".

"Simplemente no podíamos seguir soportando el sufrimiento de nuestros compañeros africanos occidentales", declaró. "Por ahora, el entendimiento estricto que tenemos con los estadounidenses es que solo vamos a recibir africanos occidentales".

Felix Kwakye Ofosu, ministro de Comunicaciones del gobierno de Ghana, reiteró a la AP el lunes que los 14 migrantes “desde entonces han partido hacia sus países de origen”, sin ofrecer más detalles.

Qué ha dicho Nigeria sobre la expulsión de sus ciudadanos de EEUU a Ghana

Por su parte, las autoridades nigerianas dijeron que no habían sido informadas de las deportaciones ni por Ghana ni por EEUU y se mostraron sorprendidas de que los nigerianos estuvieran siendo enviados a terceros países para luego ser deportados a su país natal, ya que algunos ciudadanos de Nigeria han sido deportados directamente desde EEUU a Nigeria en otras ocasiones.

“Lo único que hemos rechazado es la deportación de otros nacionales hacia Nigeria”, dijo a la AP Kimebi Imomotimi Ebienfa, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria.

Países de África que han aceptado recibir migrantes de terceros países expulsados de EEUU

Ghana se sumó la semana pasada a la lista que conforman Sudán del Sur, Ruanda, Esuatini y Uganda, de países que aceptan acoger a inmigrantes expulsados de EEUU. Salvo Uganda, los demás ya lo han hecho.

En el caso de Ghana, las autoridades especificaron que solo aceptarían a inmigrantes de África Occidental.

Según expertos, algunos de estos países aceptan estos tratos con EEUU para ganarse el favor de Trump en posibles negociaciones comerciales, aranceles, acuerdos migratorios y fondos de ayuda humanitaria.

En julio de este año, cinco inmigrantes de varios países fueron enviados a Esuatini, en donde permanecen detenidos y en aislamiento. Todos tenían expedientes criminales. Poco antes, un grupo de otros ocho inmigrantes fue enviado a Sudán del Sur. En agosto, siete inmigrantes fueron enviados a Ruanda.

Con información de AP