"Nunca pensé que iba a venir a EEUU": la violencia dispara la llegada de ecuatorianos a la frontera

La violencia y la inseguridad que asola a Ecuador ha impactado en la frontera de Estados Unidos. En los últimos años se disparó el número de ecuatorianos que intentaron llegar a Norteamérica de forma irregular. Si antes de la pandemia, en 2019, se registraron 13,000 encuentros de personas procedentes del país andino con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza , en 2023 esa cifra escaló exponencialmente hasta los 117,487.

María cuenta que llegó a la frontera a finales de diciembre. Actualmente reside en Nueva York con su hijo de 2 años y su hija mayor de 16 en la casa de un familiar. Salió huyendo de Ecuador cuando ya no pudo hacer frente a las extorsiones de las bandas. Tenía una papelería y recibía coacciones. “Si no pagas, te amenazan con los hijos”, explica.

Hasta que no se vio al límite, no se le pasó por la cabeza emigrar. Nunca se había planteado abandonar su país. “Me decía (a mí misma) que nunca iba a ir a Estados Unidos, veía que había mucho migrante y que la vida era dura. Ese era mi concepto”, relata. Sin embargo, la situación se complicó. Temió por la integridad de su hija. “Creo que nos empezaron a seguir porque no les dimos la cantidad que nos pidieron”. Y decidió marcharse.

Ecuador se convirtió en 2023 “en uno de los países con la crisis política más grave de América Latina y el Caribe”, explica a Univision Noticias Manuel Orozco, director del programa de migración de Inter-American Dialogue. El aumento de la violencia en estos últimos tres años, originada por el tráfico ilícito de drogas y las disputas entre organizaciones de delincuencia organizada, provoca que la inseguridad y agresiones en las calles de diversas partes del país sudamericano se haya equiparado a las de “Haití, Nicaragua, Venezuela y Perú”, añade.

2023, el año “más violento de la historia” de Ecuador

El pasado 31 de diciembre Ecuador puso fin al año “más violento de su historia”, según el balance que realizó el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fernando Carrión, a The Associated Press. En 2023 la policía registró alrededor de 7,600 muertes violentas, frente a las 4,426 de 2022. La ola de violencia ha disparado la tasa de homicidios en el país. En 2023, se registraron más de 40 muertes violentas por cada 100,000 habitantes —según los datos recabados por la agencia internacional—, en 2022 ese parámetro se situó en 26, unos datos alejados de los cinco asesinatos por 100,000 personas que se contabilizaban en 2017.

Varias personas lloran ante un cadáver en las calles de Ecuador Imagen Dolores Ochoa/AP



"Sobre todo, hay problemas con el narcotráfico. Ha empezado a expandirse más”, reseña Christian Puma Ninacuri, profesor de Estudios Hispánicos en College Bowdoin (Maine), especializado en analizar la evolución de la diáspora ecuatoriana en Nueva York. Relata que, en su trabajo de campo, realizando entrevistas a recién llegados, se ha encontrado historias como la de María. Extorsionadores, a los que se refieren como “vacunadores”, que amenazaban con hacer daño a la familia si no recibían el dinero solicitado. “Ha sido una constante que he visto en este último período”, añade.

La ola de violencia que asola el país también impactó en el periodo electoral. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio en un acto de campaña en Quito situó a Ecuador en el centro de la atención mediática internacional.

El país ha vuelto al foco informativo después de que un grupo de hombres armados irrumpiese en un canal de televisión durante una transmisión en directo y mantuviese a algunos empleados retenidos contra el piso. Ante la crisis de seguridad que ha vuelto a repuntar estas últimas semanas, este lunes el presidente, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción con toque de queda nocturno tras la fuga de la cárcel de ‘Fito’, el criminal más peligroso del país.

La violencia se ha convertido en un “factor que impulsa” la salida del país, apunta a Univision Noticias Muzaffar Chishti, director de la oficina de Nueva York del Migration Policy Institute. Junto a este diagnóstico, también considera que se debe tener en cuenta las consecuencias económicas de la pandemia como otra de las causas que ha situado a los ecuatorianos como la segunda nacionalidad más numerosa de migrantes que cruzan la selva del Darién, tras los venezolanos, según los datos publicados por las autoridades panameñas.

La recuperación financiera, gracias al alza de “los precios mundiales del petróleo”, no se tradujo en este país productor de crudo “en mejores condiciones de vida para millones de personas de bajos ingresos”, explica el Migration Policy Institute en un análisis sobre la migración ecuatoriana . Y la crisis post pandémica se fue agravando.

Crece con fuerza el número de ecuatorianos que cruzan el Darién

“Es un fenómeno que detecté en 2021 y que traté de atribuir al fracaso que tuvo el gobierno en ese momento en la (gestión de la) pandemia. Ecuador fue de los países que tuvo un gran problema de mal manejo de la pandemia. Al principio la gente se moría en la calle”, indica Orozco sobre el incremento de la migración ecuatoriana con destino a Estados Unidos.

El aumento de ecuatorianos que han atravesado la selva del Darién ha sido exponencial en estos últimos años. Mientras las cifras previas a la pandemia constataban el cruce de pocas decenas de personas procedentes de Ecuador —en 2019 cruzaron 31—, en 2021 el dato aumentó a 330. Sin embargo, fue en 2022 cuando las cifras comenzaron a dispararse, con 29,356 ecuatorianos. Ya en 2023 se registraron 54,125, de acuerdo a los registros del gobierno de Panamá.

Muy similar es la imagen que retratan los datos en Estados Unidos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): en el año fiscal 2018 se registraron 1,613 encuentros de ecuatorianos en la frontera; en 2019 se contabilizaron 13,198; en 2021, 97,074; y 24,936 en 2022. En 2023, esa cifra se disparó a registros desconocidos hasta ahora, con 117,487 detenciones de personas procedentes del país andino.

Una familia procedente de Ecuador en la frontera Imagen Ross D. Franklin/AP



Orozco identifica dos olas de emigración ecuatoriana con destino Estados Unidos. En 2021 estuvo motivada por las consecuencias económicas de la expansión del virus y en 2023, por la violencia. De hecho, Puma Ninacuri explica que hay gente que afrontó la crisis económica, se quedó en su país con la esperanza de poder recuperar la estabilidad que tenían antes de la expansión del virus. Esas personas hicieron una apuesta económica y reabrieron sus negocios, pero, al final, terminaron por marcharse debido a la inseguridad. “Yo trabajo con gente que ha migrado sobre todo de Ambato a Nueva York y me contaban que hay ciudades pequeñas que prácticamente están vacías”, explica el profesor del College Bowdoin.

Más de la mitad de las personas (58%) que llegaron a la frontera hace tres años procedentes de Ecuador fueron adultos que viajaban solos, frente al 37% que declararon que era una unidad familiar. En 2023 esta tendencia se ha revertido. Son más unidades familiares (55%) las registradas por la guardia fronteriza que individuos que accedieron solos (42%). Para Orozco, la violencia y la inseguridad en el país es uno de los motivos que ha propiciado este cambio de tendencia.

El experto en migración de Inter-American Dialogue considera que esta situación “refleja” de “dónde vienen” los migrantes. “No se les está permitiendo irse solo (una persona) y enviar dinero. Se tienen que ir con toda su familia”, añade. El reclutamiento que realizan estas bandas delictivas entre los jóvenes es otro de los factores que contribuye a que la migración sea mucho más familiar, según el análisis realizado por Puma Ninacuri. Los padres no quieren que sus hijos sean captados por organizaciones vinculadas al narcotráfico.

¿Qué opciones tienen para regularizar su situación?

A diferencia de otras nacionalidades, como venezolanos, hondureños, haitianos, salvadoreños y nicaragüenses, los ecuatorianos por el momento no pueden acceder al Estatus de Protección Temporal (TPS). Este programa no sólo protege a los migrantes que lo consiguen de una deportación, sino que les otorga el derecho de obtener un permiso de trabajo.

Chishti reconoce que, aquellos ecuatorianos “que no cumplan los criterios de asilo”, tendrán dificultades para regularizar su situación en el país. “El resto de vías legales son duras”, explica. Aún así, sostiene que los que fundamenten su solicitud en la “huida de la violencia” tienen mayores posibilidades de obtener refugio.

En esa misma línea, Orozco coincide al señalar que para los que llegaron este año “la situación es diferente”, en comparación con los de la ola previa. “La solicitud de asilo se hace en función de haber sufrido amenazas por parte del crimen organizado, que es lo que está manifestándose en Ecuador predominantemente. Ese es el alivio que tienen ahora, si lo van a lograr ya depende de las Cortes, pero es complicado”, sentencia.

