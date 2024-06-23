Una semana de noticias migratorias: el plan de Biden para algunos indocumentados, un fallo de la Corte Suprema y permisos de trabajo

Video Las claves del nuevo plan migratorio de Biden para regularizar a más de 500,000 indocumentados

Esta semana hubo varias noticias relacionadas con el tema migratorio en Estados Unidos y con un impacto en la comunidad hispana del país. La de mayor alcance fue la nueva medida del presidente Joe Biden que otorga la residencia a indocumentados que sean cónyuges de ciudadanos estadounidenses y cumplan ciertos requisitos.

Se trata del mayor programa migratorio de ayuda a indocumentados a través de una orden ejecutiva y beneficiará a más de medio millón de personas en el país. Por otra parte, el servicio de inmigración estadounidense anunció el jueves la extensión automática de la validez de permisos de trabajo de cinco países beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

PUBLICIDAD

Además, esta semana la Corte Suprema falló que los esposos ciudadanos estadounidenses no tienen un derecho fundamental a traer a sus cónyuges extranjeros a Estados Unidos.

Aquí te contamos más detalles de cada una de estas novedades migratorias.

1. El plan de Biden para beneficiar a más de medio millón de indocumentados

El nuevo decreto migratorio anunciado por el presidente durante la celebración de los 12 años del Programa DACA crea un camino hacia la residencia y la ciudadanía para aproximadamente medio millón de indocumentados que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses, así como para unos 50,000 indocumentados menores de 21 años y solteros, hijos de estos matrimonios. Además, incluye facilidades para que graduados de universidades estadounidenses consigan visados de trabajo en el país.

El decreto de Biden favorece a los indocumentados que entraron ilegalmente al país y luego se casaron con un ciudadano estadounidense. En sus casos, la ley actual los obliga a salir de Estados Unidos para ajustar sus estatus en sus países de origen. Actualmente a ellos les aplica la Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera si la presencia indocumentada pasa de los 180 días o 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días.

Para atender este desafío, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) establecerá un nuevo proceso para considerar, caso por caso, las solicitudes de permiso de permanencia temporal para los cónyuges indocumentados, sin tener que salir del país. Una vez aprobadas sus peticiones, los beneficiarios dispondrán de un plazo de tres años para gestionar la residencia legal permanente (LPR).

PUBLICIDAD

Entre los requisitos a cumplir para poder aplicar a este beneficio están: que la persona indocumentada, cónyuge de un ciudadano, haya vivido en Estados Unidos durante 10 años o más contados desde antes del 17 de junio de 2024; que no represente una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional; ser elegibles para solicitar el ajuste de estatus; y ameritar un ejercicio favorable de la discreción, o sea, que los agentes de inmigración que revisen la solicitud determinen que las pruebas o videncias entregadas son suficientes para aceptar la petición de residencia.

En este video te explicamos más detalladamente los requisitos que deben cumplir las personas que busquen beneficiarse de este ambicioso plan.

Video ¿Eres indocumentado y cónyuge de estadounidense? Estos son los requisitos para un estatus legal



Alrededor de 1.1 millones de cónyuges que se encuentran ilegalmente en el país están casados con ciudadanos estadounidenses, según el grupo de defensa FWD.us., pero cientos de miles no calificarán porque llevan menos de 10 años en Estados Unidos.

El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos los dreamers, "que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior en Estados Unidos, y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su carrera.

Familias mixtas y organizaciones defensoras de migrantes han celebrado la nueva orden presidencial, pero los críticos de Biden no han tardado en arremeter contra ella. Donald Trump dijo en un mitin que si llega a la Casa Blanca "el plan ilegal de amnistía de Joe Biden será despedazado y desechado el mismo primer día en que regrese a la presidencia".

PUBLICIDAD

2. Extensión de permisos de trabajo de cinco países con TPS

El servicio de inmigración estadounidense anunció el jueves la extensión automática de la validez de permisos de trabajo de cinco países beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), entre ellos tres centroamericanos.

“Hemos extendido la validez de los documentos de Autorización de Empleo (EAD) emitidos a los beneficiarios del TPS bajo las designaciones de El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 9 de marzo de 2025”, según informó en un comunicado la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia federal, que opera bajo el mando del DHS, indicó que enviará un Formulario I-797 (Notificación de Acción) para aquellos casos donde los titulares necesiten demostrar a sus empleadores sobre la validez extendida de los permisos de trabajo. Unas 337,000 personas se verán favorecidas.

En el siguiente video, el abogado Ezequiel Hernández explica quiénes pueden aplicar y qué pasos deben seguir.

Video Las claves de la extensión de permisos de trabajo de cinco países con TPS: te explicamos cuál es el proceso

3. Un fallo de la Corte Suprema

En una decisión 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que los ciudadanos estadounidenses no tienen un derecho fundamental a traer a sus cónyuges extranjeros a Estados Unidos, una sentencia que pone fin a una larga disputa judicial iniciada por la esposa de un inmigrate salvadoreño al que ella dice le fue negada la visa por sus tatuajes.

La jueza Amy Coney Barret escribió en el fallo que la demandante no puede reclamar un derecho fundamental para dejar sin efecto una “regulación de larga data del Congreso sobre la inmigración conyugal, incluso mediante prohibiciones de admisibilidad”, decisiones tomadas discrecionalmente por los funcionarios consulares del Departamento de Estado.

PUBLICIDAD

En la sentencia, la Corte también señaló que los ciudadanos estadounidenses no tienen el derecho constitucional de retar un rechazo del Departamento de Estado en las aplicaciones de visas de esposos, negando de esa manera la demanda presentada por la abogada Sandra Muñoz, a cuyo esposo, el salvadoreño Luis Asencio Cordero, de 46 años, le fue negada la visa cuando acudió al consulado de su país en San Salvador durante el trámite de ajuste de estatus.

La jueza Sonia Sotomayor, quien escribió la opinión disidente de la Corte, dijo que “el derecho a casarse es fundamental como cuestión de historia y tradición”. Y criticó que "después de que la ciudadana estadounidense y su esposo salvadoreño pasaran cinco años de vida matrimonial en Estados Unidos, el gobierno le dijo que ya no podía reingresar al país, aunque ella quisiera vivir con él" debido a la simple afirmación de un funcionario consular quien le negó una visa a pesar de que el inmigrante "no tiene antecedentes penales en Estados Unidos".

El fallo sienta un precedente que pone en entredicho la unidad matrimonial que por siglos fue considerada una de las promesas fundamentales en el país.