Niño de 8 años es encontrado solo en el desierto de Nuevo México

Agentes de la Patrulla Fronteriza rescataron a un niño de solo 8 años que fue abandonado en la zona sur del desierto de Nuevo México , el cuarto rescate de un menor no acompañado reportado en menos de una semana.

La misma mujer, quien no fue identificada, dijo que al niño de 8 años lo había encontrado caminando sin rumbo fijo en el desierto .

"Afortunadamente, una madre encontró al menor no acompañado y lo acogió mientras atravesaban el desierto hacia la frontera", agregó Chávez.

Justo este jueves, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que durante el mes de marzo encontraron a 18,890 niños no acompañados que viajaron a través de la frontera con México, una cifra muy por encima de los máximos anteriores que pertenecían a mayo de 2019, cuando se reportaron 11,475, y de junio de 2014, cuando 10,620 niños fueron reportados por la Patrulla Fronteriza, dependencia que comenzó a publicar los datos en 2009.

Rescate de menores

El 6 de abril se conocieron, además, las imágenes de un menor que fue hallado por un agente fronterizo que se dirigía a su casa. En un video, el pequeño le solicita apoyo al hombre que iba abordo de su auto. “Yo venía con un grupo, me dejaron botado y no sé dónde están. Me pueden robar, secuestrar. Tengo miedo”, aseguró el menor de entre 10 y 12 años de edad entre sollozos.