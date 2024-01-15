Republicanos buscan cambio drástico en cómo pedir asilo en EEUU: una experta explica la propuesta

Existe un acuerdo bipartidista sobre la necesidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, aunque con un marcado desacuerdo sobre cómo debería ser esa reforma. El aumento de los cruces fronterizos ilegales desde 2020 ha ejercido una presión significativa para cambiar las condiciones en las que alguien puede solicitar asilo en el país. Este sistema de gobierno está diseñado para brindar ayuda vital a los no ciudadanos que temen regresar a sus países de origen.

Los inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos tienen pocas opciones plausibles para permanecer legalmente en el país. Para muchos migrantes que huyen de sus países debido a la violencia, la guerra, el colapso del gobierno, desastres naturales o cualquier amenaza personal que pueda dañarlos, la única vía legal para inmigrar a Estados Unidos es recibir asilo.

Los republicanos conservadores en el Congreso están proponiendo ahora cambios legales que harían más difícil para la mayoría de los solicitantes obtener asilo. El plan de los republicanos es similar tanto a una regla que adoptó el Departamento de Seguridad Nacional en 2019, como a una política que el presidente Joe Biden está tratando de impulsar.

Soy profesora de derecho, inmigración y enseño derecho de asilo. Creo que es importante entender qué diferencia la ley propuesta por los republicanos de versiones anteriores.

El presidente no puede cambiar la ley, pero el Congreso sí. Si estos legisladores logran cambiar la ley federal de asilo, la ley anularía las decisiones judiciales que anulan versiones anteriores. Debido a que el Congreso tiene amplio poder sobre la inmigración, las nuevas leyes probablemente serían confirmadas si fueran impugnadas en los tribunales.

Aun así, actualmente, la mayoría de las personas que buscan asilo no reciben permiso para permanecer en el país y son deportadas.

Entendiendo el asilo

Actualmente, cualquier no ciudadano, incluido alguien que ya vive en Estados Unidos o que entró al país sin visa, puede solicitar asilo. Esto es cierto, independientemente del estatus migratorio legal de la persona.

Una persona puede solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos solo una vez que esté en el país o en la frontera, y debe solicitar asilo dentro del año posterior a su llegada al país.

Solicitar asilo es un proceso complicado que podría llevar varios años. Los inmigrantes indocumentados suelen solicitar asilo mientras están en centros de detención de migrantes.



En general, los solicitantes de asilo deberán demostrar que enfrentan daños graves en su país de origen por parte de su gobierno o de alguien que su gobierno no puede controlar, como un grupo de milicias armadas. Este posible daño grave debe tener su origen en su raza, religión, opinión política, nacionalidad o alguna característica que no pueden o no deberían tener que cambiar.

Los solicitantes de asilo primero presentan su caso ante un funcionario de asilo del gobierno de Estados Unidos, quien juzga la veracidad de su reclamo en una entrevista. Si los migrantes pasan esta primera entrevista, se les permite solicitar asilo ante un juez de inmigración.

En esta etapa, los solicitantes de asilo deberán presentar pruebas exhaustivas de los acontecimientos y otras condiciones que los pondrán en grave peligro si son deportados. Obtener esta prueba es muy difícil para los solicitantes de asilo, quienes normalmente requieren la ayuda de un abogado para completar este proceso de solicitud.

Incluso si un solicitante cumple con todos los requisitos para obtener asilo, un juez todavía tiene la discreción de decidir si esta persona debe recibirlo o no.

Luego, los jueces otorgan asilo a algunos inmigrantes, permitiéndoles solicitar green cards, el documento que otorgan a alguien con permiso legal para permanecer en el país, poder trabajar legalmente, recibir ciertos beneficios gubernamentales y eventualmente solicitar la ciudadanía.

Un retraso

Como resultado del creciente número de inmigrantes indocumentados que cruzan a Estados Unidos —cada vez más desde lugares con inestabilidad y violencia gubernamental generalizada, como Venezuela y Honduras— las solicitudes de asilo también están aumentando.

Los casos de asilo en los tribunales de inmigración se triplicaron entre 2021 y 2022: de 63,074 pasaron a ser 238,841. Y el número de casos de asilo sigue creciendo.

Este aumento en las solicitudes de asilo se combina con una creciente acumulación de casos de asilo en los tribunales de inmigración.

Todavía hay tres millones de casos esperando ser presentados ante un juez en tribunales de inmigración; un millón de ellos son casos de asilo. En comparación, el número promedio de casos de asilo atrasados entre 2012 y 2016 se mantuvo constantemente por debajo de 200,000.

En consecuencia, las personas que buscan asilo normalmente esperan ahora un promedio de cuatro años antes de tener una audiencia de asilo en los tribunales y, en muchos casos, pueden esperar más tiempo hasta una decisión que han apelado.

En algunos casos, un solicitante de asilo puede solicitar un permiso de trabajo si debe esperar más de seis meses para recibir una decisión.

Plan republicano

Los republicanos conservadores de la Cámara Baja ahora amenazan con un 'cierre' del gobierno. También han utilizado la ayuda exterior a Ucrania e Israel como palanca para tratar de cambiar las leyes de asilo.

Mientras tanto, Biden quiere que el Congreso apruebe casi 14,000 millones de dólares para pagar más agentes de seguridad fronteriza, así como agentes de asilo y jueces de inmigración.

Los republicanos han rechazado la propuesta de Biden y, en cambio, quieren nuevas leyes que negarían asilo a cualquier migrante que pasara por un tercer país mientras viajaba a Estados Unidos, o que no ingresara a Estados Unidos por un puerto de entrada oficial a lo largo de una frontera.

Estos cambios apuntan al hecho de que la mayoría de los migrantes que cruzan a Estados Unidos sin documentación y solicitan asilo provienen de países distintos de México. Pero estas personas, provenientes de países como Venezuela, Haití y Cuba, pasan primero por México en su camino a Estados Unidos. Aproximadamente el 71% de los más de 2.4 millones de personas que fueron detenidas en la frontera sur en 2023 viajaron por México, pero no eran mexicanos.

Si se aprueba esta propuesta de ley, estos inmigrantes ya no tendrán un tribunal que considere sus solicitudes de asilo. En cambio, no se les permitiría solicitar asilo. Serían inmediatamente deportados a sus propios países.

Los demócratas se opusieron a los cambios cuando se propusieron como parte de un proyecto de ley en mayo de 2023, pero algunos demócratas están más abiertos a las restricciones de asilo y pueden llegar a acuerdos.

No es la primera vez

El cambio propuesto que negaría asilo a quienes hayan viajado a través de un tercer país es idéntico a una regla que el Departamento de Seguridad Nacional adoptó bajo la administración del expresidente Donald Trump en 2019.

Biden ha propuesto una política similar, con excepciones para un migrante que obtuvo un permiso especial para ingresar a Estados Unidos o a quien se le negó asilo en otro país. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la norma de Trump en 2020 porque violaba la ley de asilo actual que permite a cualquier persona buscar asilo, independientemente de cómo ingrese a Estados Unidos.

El presidente no puede cambiar la ley. Un tribunal de distrito federal anuló la política de Biden en julio de 2023 sobre la misma base. Biden ha apelado esa decisión.

Los republicanos están proponiendo otras leyes para dificultar el asilo. Un cambio requeriría que los solicitantes presenten una gran cantidad de pruebas que demuestren su temor a la persecución durante su primera entrevista con un funcionario de asilo del gobierno, y no más tarde, cuando comparezcan ante un juez. La ley también pondría fin a los programas que permiten a los inmigrantes permanecer con patrocinadores en Estados Unidos mientras buscan asilo.

En resumen, los cambios propuestos harían casi imposible que un migrante que ingresa a través de la frontera entre Estados Unidos y México obtenga asilo, incluso si ese migrante tiene un temor legítimo de regresar a su país de origen.

*Jean Lantz Reisz es profesora asociada de Derecho, codirectora de la Clínica de Inmigración de la USC, Universidad del Sur de California

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leer aquí el original.

