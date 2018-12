La nueva estrategia de México y EEUU para frenar la migración, ¿un regalo reempaquetado?

El gobierno Estados Unidos parece haber dado un gran paso para reparar las relaciones con México el martes al anunciar una ayuda de 10,600 millones de dólares para Centroamérica y el sur de México con el objetivo de frenar la migración ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico. Pero una mirada más cercana a los números indica que la oferta no es tan buena como luce a primera vista.

"No se emocionen demasiado", tuiteó Adam Isacson, director de vigilancia en defensa de WOLA, una organización que monitorea las políticas de Estados Unidos en América Latina. “Es casi todo préstamos y garantías del sector privado. Dinero que hay que devolver. No ayuda. El resto es una ayuda que Estados Unidos estaba dando de todos modos", agregó.

“Es un truco. Las garantías de préstamos no son lo mismo que el desarrollo oficial u otra asistencia extranjera tradicional”, dijo el exembajador de los Estados Unidos, John Feeley. Además, aseguró que "aunque el presupuesto para 2019 aún no se ha resuelto, parece que la cantidad real de asistencia del nuevo programa a Centroamérica anunciada el martes es en realidad inferior a las metas del Congreso para la región y, en cualquier caso, aún no se ha presentado la propuesta de presupuesto oficial de la Casa Blanca al Congreso".