Muro Fronterizo La construcción del muro fronterizo con México "avanza más rápido de lo previsto"; podría estar listo en 2027 La administración Trump da nuevos detalles sobre el muro que pretenden que blinde la frontera. Planean complementar la barrera física con tecnología de vigilancia para reforzar el control migratorio y ahondar en su lema (desde la campaña) de combatir el tráfico de drogas

Video Muro fronterizo avanza en Laredo y llega a patios privados; vecinos exigen cambios

El gobierno estadounidense espera concluir a finales de 2027 el muro fronterizo en la frontera con México, una de las promesas de campaña de Donald Trump, declaró este martes el responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas (CBP), Rodney Scott.

Esa muralla de vigas de metal reforzado, que irá de San Diego hasta el Golfo de México (excepto en algunos tramos), será reforzada por medidas de vigilancia electrónica y otros dispositivos, que podrían estar instalados hacia mediados de 2028, añadió el responsable en un evento organizado por el Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés).

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A causa del amplio despliegue policial contra la inmigración ilegal, que causó graves incidentes en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis, la oposición demócrata consiguió paralizar durante meses las operaciones de cuerpos como la policía migratoria ( ICE) o la Patrulla Fronteriza.

Aseguran que cumplirán con los plazos

A pesar de los altercados, aseguraron que esas protestas no perturbaron el calendario de las obras proyectadas en la frontera.

"La barrera fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes", aseguró Scott.

"Los únicos lugares donde no estamos levantando el muro son donde hemos decidido de forma consciente que no lo necesitamos", explicó, como por ejemplo en parques naturales muy agrestes y aislados, en estados como Nuevo México.

"Estamos construyendo como unas seis millas diarias, ya hemos construido como 110 millas desde el inicio de la administración", aseguró. "Estamos por delante del calendario y por debajo del presupuesto", recalcó Scott.

También especificó que toda la parte del Río Grande (Río Bravo en México), con más de 1,242 millas de longitud entre ambos países, contará con sus propias barreras físicas.

La frontera, presunta puerta de entrada de la droga

El objetivo de la muralla fronteriza, que algunos observadores consideraban inicialmente un éxito limitado, es impedir no solamente el paso de migrantes indocumentados, sino también combatir el tráfico de drogas.

Los indicadores oficiales muestran una caída apreciable del contrabando.

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La Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún inmigrante irregular dentro del país desde hace un año, aseguró recientemente el presidente Trump.

Pero el aumento de las barreras físicas conlleva otros peligros, como los túneles y los drones, reconoció Scott.

"Estamos viendo a drones que vuelan a lo largo del Río Grande, vigilando y grabando a nuestro personal", explicó. Y los carteles "también están introduciendo drogas con drones", explicó.